Începerea școlilor în SUA, sub semnul întrebării: Peste 300.000 de cazuri de infecție cu COVID-19 la copii. 100.000 dintre ele, depistate la finalul lunii iulie

Ca urmare a creșterii cazurilor de contaminare cu COVID-19, cele mai mari două districte şcolare din California - Los Angeles şi San Diego, care administrează un număr combinat de 720.000 de elevi, a decis să recurgă la învăţământul la distanţă pentru acest început de an școlar.



Pe de altă parte, autoritățile din New York mizează pe deschiderea anului școlar "tradițional", care presupune întoarcerea elevilor în bănci, așa cum se întâmpla și până acum. Primarul Bill De Blasio susține că oficialii „au lucrat neîncetat pentru a obţine acest drept”. De altfel, la finalul săptămânii trecute, edilul a dat asigurări că oficialii au analizat exemplele de întoarcere la şcoala „din toată lumea” pentru a se asigura că copiii vor fi în siguranţă. Potrivit lui De Blasio, părinţii au avut timp până vineri seara să înregistreze elevii pentru unul dintre cele două scenarii: învăţare la distanţă sau un sistem de tip hibrid.



Deși iniţial se credea că virusul afectează rar copiii în comparație cu adulţii, numai în luna iulie, mai mult de 25 de copii au murit din cauza coronavirusului, în SUA.



Sunt însă și cazuri unde au fost luate măsuri ceva mai dure pentru a preveni răspândirea COVID-19. Este și cazul Universității Amherst din Massachusetts, care a interzis studenţilor să călătorească în afara campusului, cu excepţia programărilor medicale şi urgenţelor de familie.



Focarele de coronavirus sunt deja o problemă în unele campusuri universitare, inclusiv la Universitatea din Sudul Californiei, la Universitatea din Washington şi la Universitatea din Mississippi. În plus, un focar care a fost legat de petrecerile din campus a determinat Universitatea din Berkeley să înceapă semestrul de toamnă exclusiv online.

Aflate în continuare pe prima poziție în topul celor mai afectate state din lume de pandemia de coronavirus, SUA a ajuns, astăzi, la un total de peste cinci milioane de cazuri de COVID-19 (5.199.444) și 165.617 de decese. Din aceste infecţii, peste 338.000 s-au înregistrat în rândul copiilor.