Această investiție în dezvoltarea infrastructurii de transport de mare capacitate este, totodată, investiția cu cea mai mare valoare dintre cele ce se implementează în prezent în România la nivel local – 3,5 miliarde de euro (peste 17 miliarde de lei), fonduri europene nerambursabile atrase de Sectorul 4, pentru a uni nordul și sudul Capitalei printr-o magistrală modernă și continuă.

Un număr de 14 stații noi vor fi construite pe traseul Gara de Nord – Gara Progresul, transformând acest culoar urban în cea mai importantă axă de mobilitate a orașului. Stațiile noii magistrale sunt: Gara de Nord 2 – Știrbei Vodă – Bogdan Petriceicu Hașdeu – Uranus – George Rozorea – Chirigiu – Filaret – Eroii Revoluției 2 – George Bacovia – Toporași – Nicolae Cajal – Luică – Giurgiului – Progresul. Acestea vor fi amenajate conform celor mai noi cerințe privind securitatea la incendiu și vor fi adaptate pentru un acces facil al persoanelor cu dizabilități. Totodată, vor avea sisteme de protecție a călătorilor, inclusiv panouri de sticlă și uși automate la marginea peroanelor.

Traseul extinderii magistralei M4 se va desfășura pe o lungime de 11 kilometri și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5, precum și al comunei Jilava din județul Ilfov.

Această investiție are și un impact direct asupra economiei Capitalei. Va genera 5.612 noi locuri de muncă în etapa de construcție și 901 locuri de muncă permanente după finalizarea proiectului. Mai mult, noile stații vor schimba radical mobilitatea Capitalei. Potrivit estimărilor, după finalizarea extinderii Magistralei 4, rețeaua de metrou va crește cu aproximativ 21,87%, prin adăugarea celor 14 stații la cele 64 existente în prezent.

„Acest proiect, pentru care am semnat astăzi ordinul de începere a lucrărilor, este unul care schimbă viitorul mobilității în București. Doar extinderea magistralei M4 va aduce, în 2040, 58,6 milioane de călătorii suplimentare pe an. Este, poate, cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală. Investim 3,5 miliarde de euro – peste 17 miliarde de lei – fonduri europene nerambursabile atrase de Sectorul 4 pentru a uni nordul cu sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă. Magistrala M4 este doar începutul. Dar obiectivul meu este altul: să schimbăm complet modul în care se circulă în Capitală. Să reducem blocajele, să dăm timp înapoi oamenilor, să facem orașul previzibil, sigur, respirabil. Începem acum cu lotul 1 al lucrărilor de extindere a magistralei M4 – tronsonul dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției, iar ulterior ne vom apleca și asupra lotului 2, dintre Eroii Revoluției și Gara Progresul”, a declarat Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă organizată pe peronul stației de metrou Tudor Arghezi, construită tot de Sectorul 4.

Primarul Sectorului 4 a precizat, de asemenea, faptul că debutul lucrărilor nu va afecta semnificativ viața oamenilor din zonele în care acest proiect va fi implementat.

„Asigur cetățenii că începerea acestor lucrări nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap. Împreună cu specialiștii de la PMB – Comisia Tehnică de Circulație, așa cum am făcut și la Planșeul Unirii, cu reprezentanți ai Brigăzii Rutiere și împreună cu distribuitorii de utilități, în care am foarte mare încredere, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca, acolo unde lucrăm, traficul rutier și pietonal să nu fie afectat”, a explicat Daniel Băluță.

Prezent la conferința de presă de la stația de metrou Tudor Arghezi, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a dat asigurări că Metrorex va continua să colaboreze cu Sectorul 4 pentru implementarea acestui proiect și a altora similare.

„Împreună cu Primăria București, cu Primăria Sectorului 4, vom căuta și vom găsi soluții pentru a transforma traficul din București într-unul mai sigur și mai fluid. Avem specialiști în infrastructură și în atragerea de fonduri, care vor susține toate proiectele de mobilitate, așa cum au făcut-o și până acum. Avem un obiectiv extrem de important: interconectarea transportului din subteran, asigurat de Metrorex, cu cel de suprafață, asigurat de STB, iar pentru asta avem în vedere, în perioada următoare, formarea unui grup de lucru cu cele două societăți”, a declarat oficialul guvernamental.