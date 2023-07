Astazi incep controalele in asa-numitele "camine ale mortii". Practic, echipe mixte din partea institutiilor statului ies in teren pentru a verifica in ce conditii sunt ingrijiti batranii in centrele sociale din Romania.

Aceste actiuni au fost organizate ca urmare a scandalului din caminele groazei din Voluntari, unde batranii erau batuti cu bestialitate chiard e angajatii centrelor sociale. Totodata, ies la iveala detalii cutremuratoare. Pe langa faptul ca erau batuti, batranii erau drogati si jefuiti chiar de patronii caminelor.

Este de asteptat ca actiunea sa dureze cateva saptamani si sa vizeze centrele sociale din toata tara.

Patronii acestor camine se afla in arest preventiv pentru 30 de zile. Ei au contestat aceasta masura si se asteapta acum la o pedeapsa mai blanda, respectiv control judiciar.

"Avem de aface cu o prblema de fond, de sistem corupt si inert, acesta este adevarul.



Alaturi de colegii mei din guvern, am discutat astazi si avem 3 prioritati: toate centrele pentru copii, persoane varstnice trebuie verificate si reanalizate toate autorizatiile. Termenul va fi f scurt - o saptamana sub coordonarea prefectilor.



Solicit autoritatilor de drept tolranta zero fata de grupurile infractionale care au jefuit aceste persoane total neajutorate. In afara de tratatemntul la care au fost supuse aceste persoane, le-au furat si bunurile, si casele, si pensiile.

Fac un apel către toate cultele, catre BOR si catre ONG-urile care activeaza in domeniul social: avem nevoie de implicarea dvs. pe tot ce tine de latura sociala, asistenta pentru persoanele vulnerabile. Avem nevoie de implicarea dvs. pe tot ce tine de natura sociala, asistenta pentru persoanele vulnerabile", a declarat Ciolacu, la finalul sedintei Executivului.

DIICOT au anunţat, în dimineața zilei de 5 iulie, că 24 de persoane au fost reţinute şi două plasate sub control judiciar, după percheziţiile la centrele pentru persoane vulnerabile.

”24 de inculpaţi au fost reţinuţi, iar faţă de doi s-a dispus măsura controlului judiciar”, a anunţat, miercuri dimineaţă, DIICOT, referindu-se la cazul care vizează exploatarea persoanelor cu dizabilităţi sau vulnerabile.

31 de percheziţii au fost făcute, în cursul zilei de marţi, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş.

În urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autorităţi din trei imobile în care ar fi trebuit să primească îngrijiri. Anchetatorii au stabilit că, în loc să fie îngrijiţi, beneficiarii au fost supuşi la tratamente inumane ori degradante.

Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor.

