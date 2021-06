Membrii USR PLUS Bucureşti îşi pot exprima, în mod fizic, la sediul formaţiunii, opţiunile privind funcţia de preşedinte, componenţa Biroului Municipal, comisia de cenzori şi comisia de arbitraj.



Octavian Berceanu şi Vlad Voiculescu au publicat fiecare pe Facebook o scrisoare adresată membrilor USR PLUS, prezentându-şi principalele atuuri şi reuşite, precum şi obiectivele pentru filiala din Bucureşti.



"Biroul Municipal, după alegeri, trebuie să fie un birou al celor pe care-i reprezentăm, transparent, deschis, eficient şi bine organizat. Instituţia pe care o conduc s-a ridicat peste celelalte instituţii pentru că a devenit transparentă cu munca şi cu rezultatele ei, cu miile de sesizări pe care le primeşte în ultimele 3 luni, de 10 ori mai multe decât în anii precedenţi, pentru că acum inspiră încredere într-un ocean de iluzii. Biroul Municipal al USRPLUS poate îmbrăca haina încrederii pentru toţi bucureştenii, depinde doar de voi ce alegeţi, iar suma alegerilor este viitorul. Candidez pentru preşedinţia Biroului Municipal Bucureşti cu energia şi înţelepciunea cu care transform, din 'Cenuşăreasă' în 'Prinţesă' una dintre cele mai importante instituţii ale statului. Am învăţat diplomaţia şi arta negocierii în stradă şi în afaceri", a scris Berceanu.



Voiculescu arată că filiala USR PLUS Bucureşti are peste 5.000 de membri şi pledează pentru unitatea acesteia, în urma fuziunii. El doreşte construirea unor structuri executive care: să ofere susţinere şi suport tehnic colegilor care ocupă funcţii publice, să atragă "oameni care vor să construiască pentru comunitate" şi să pregătească prin cursuri, seminarii, workshopuri şi dezbateri "oamenii de care oraşul şi ţara vor avea nevoie în anii care vin" şi să îi promoveze. El doreşte, de asemenea, impunerea unui "alt ritm de schimbare" în administraţiile Bucureştiului.



Alegerile interne au loc după ce, pe 16 aprilie, fuziunea prin absorbţie dintre USR şi PLUS a fost aprobată, definitiv, de către Curtea de Apel Bucureşti. În prezent copreşedinţii filialei bucureştene USR PLUS sunt: Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu, relatează Agerpres.