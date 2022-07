Incendiul a afectat parterul unei clădiri cu 15 etaje, în care se afla un hostel.

„Potrivit primelor informaţii, au murit opt persoane şi alte patru au fost spitalizate”, au precizat anchetatorii într-un comunicat, conform AFP.

Au fost evacuate peste 200 de persoane.

Eight #deaths in a blaze of a building in #Moscow

