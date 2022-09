Un incendiu puternic a izbucnit duminică în Paris, la cea mai mare piață angro de alimente. Autoritățile au anunțat evitarea acestei regiuni.

Flăcările au cuprins un depozit din subteran, plin cu fructe și legume. Suprafața depozitului din piața Rungis este de 7 mii de metri pătrați

Rungis, the largest wholesale fresh food market in the world, is on fire right now in Paris #France pic.twitter.com/tHIFSXreCC