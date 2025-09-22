Condițiile dificile de acces au făcut intervenția complicată, autospecialele ISU Hunedoara nereușind să ajungă până la locul incendiului, astfel că pompierii au parcurs aproximativ 500 de metri pe jos.

Mobilizare de forțe

La fața locului au acționat trei echipaje de stingere ale Detașamentului Petroșani, sprijinite de o autoscară și o ambulanță SMURD. Flăcările cuprinseseră construcția din lemn, existând un risc major de propagare către cabana principală, aflată imediat lângă anexă.

Pompierii au reușit să limiteze extinderea incendiului și să salveze cabana principală. Anexa a ars pe o suprafață de circa 30 de metri pătrați, iar acoperișul cabanei a fost afectat pe aproximativ 5 metri pătrați.

ISU Hunedoara a precizat că flăcările s-au declanșat, cel mai probabil, din cauza focului deschis în spații exterioare.

