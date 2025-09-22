Intervenție de amploare a pompierilor

Flăcările au pornit în curtea unei societăți comerciale, la intrarea în Vladimirescu dinspre municipiul Arad, și s-au extins rapid la remorcile aflate în spațiul respectiv. Pompierii Detașamentului Arad intervin la fața locului cu patru autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

„Incendiul se manifestă prin ardere generalizată la patru remorci, cu pericol de propagare la alte utilaje aflate în zonă. Din cauza degajărilor mari de fum, a fost transmis un mesaj de avertizare către populație”, au precizat reprezentanții ISU Arad.

Fumul, vizibil de la distanță

Norul gros de fum a putut fi observat din mai multe zone ale municipiului Arad, ceea ce a determinat autoritățile să recomande localnicilor să evite deplasările neesențiale și să țină geamurile închise.

Din primele date, nu au fost raportate victime.