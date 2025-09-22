Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), Andreea Ștefan, a transmis că incidentul s-a petrecut pe strada Luncii, iar la fața locului s-au mobilizat două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD.

Până la sosirea forțelor de intervenție, 20 de locatari ai blocului, între care patru minori, s-au evacuat și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

”La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, cu flacără și degajări de fum. Incendiul a fost lichidat prompt. Apartamentul a fost afectat în totalitate, precum și bunurile din interior. De asemenea, au fost afectate de fum și holul și casa scării din interiorul blocului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.

Potrivit ei, cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.