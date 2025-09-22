Intervenția pompierilor

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, flăcările au pornit de la un autoturism parcat și au afectat alte două vehicule din jur. La fața locului au fost trimise echipaje de stingere, care au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să provoace daune mai mari. De asemenea, pompierii au asigurat zona pentru a preveni reaprinderea focului.

Șoferul mașinii de la care a pornit incendiul a suferit arsuri ușoare la mâini. Acesta a fost evaluat de echipajul de prim-ajutor și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Bărbatul a refuzat însă transportul la spital. Din fericire, nicio altă persoană nu se afla în autoturismele afectate de flăcări.

Deocamdată nu se cunosc motivele care au dus la izbucnirea incendiului. Specialiștii urmează să stabilească în zilele următoare cauza probabilă a acestuia.

Incendiu în Hunedoara / Sursa foto - ISU