”Astăzi (luni, n.r.), în jurul orei 12.00, am fost alertați pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112 de manifestarea unui incendiu de vegetație uscată care s-a extins într-o livadă de pe raza localității Pietroșani, pe o suprafață de circa 50 de hectare, cu pericol de propagare a flăcărilor în gospodăriile oamenilor și la construcțiile acestora”, transmite ISU Teleorman.

Potrivit reprezentanților instituției, la fața locului au fost alocate, progresiv, patru autospeciale de stingere și o autocisternă din cadrul subunităților de intervenție ale pompierilor teleormăneni din Zimnicea, Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede, iar din cadrul Detașamentului de Pompieri Giurgiu se acționează cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă. Autoritățile din Pietroșani au trimis în sprijinul pompierilor o cisternă cu apă și un tractor cu plug.

Pompierii spun că intervenția este îngreunată de căile de acces dificile în zona focarelor, de vântul puternic care favorizează propagarea cu ușurință a incendiului prin vegetația uscată abundentă și de suprafața foarte mare afectată.

”Echipajele de pompieri depun eforturi deosebite pentru protejarea bunurilor materiale ale cetățenilor, însă misiunea acestora este în continuă dinamică, motiv pentru care îi rugăm pe cetățenii din zonă să respecte indicațiile salvatorilor și să sprijine, în limita posibilităților, eforturile echipajelor pentru localizarea și lichidarea incendiului”, a mai sus ISU Teleorman.