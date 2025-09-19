Reacția rapidă a pompierilor

Echipajele ISU Bihor au ajuns imediat la fața locului și au acționat simultan pentru stingerea flăcărilor, verificarea apartamentelor situate deasupra magazinului și ventilarea spațiului. Intervenția promptă a împiedicat extinderea incendiului la restul supermarketului, salvând bunuri de mare valoare.

„Incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări consistente de fum. Pompierii au reușit să-l lichideze rapid și să prevină propagarea acestuia”, a transmis ISU Bihor.

Un client a inhalat fum

În timpul incidentului, un bărbat aflat la cumpărături a încercat să stingă focul cu un extinctor înainte de sosirea pompierilor. Acesta a inhalat fum și a avut nevoie de îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD. Din fericire, starea lui a fost stabilă și a refuzat transportul la spital.

Ancheta preliminară a stabilit că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de un efect termic al curentului electric. În urma flăcărilor, vitrina cu țigări a fost distrusă.

La intervenție au participat două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea, cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, sprijinite de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD.