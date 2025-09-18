Intervenția echipajelor de urgență

Potrivit ISU Brașov, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 13:30. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară de intervenție la înălțime și un echipaj SMURD. Incendiul izbucnit după explozie a fost lichidat într-un timp scurt, evitându-se extinderea flăcărilor la alte locuințe.

În urma exploziei, o femeie a suferit arsuri. Ea a fost preluată de echipajele medicale, era conștientă și a primit îngrijiri la fața locului, fiind ulterior transportată la spital pentru tratament de specialitate.

Cauza deflagrației urmează să fie stabilită de specialiști, care verifică dacă incidentul a fost provocat de o acumulare de gaze sau de o altă defecțiune.