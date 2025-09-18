Ce au transmis autoritățile?

Potrivit ISU Timiș, alarma a fost dată la ora 10:55, iar la fața locului au intervenit de urgență 11 pompieri cu trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

În urma exploziei, un bărbat a suferit arsuri la nivelul feței, toracelui și mâinilor. Victima era conștientă și cooperantă, fiind preluată de echipajul medical și transportată la spital.

Incendiul s-a manifestat într-o singură încăpere, fără risc de propagare la restul casei. Pompierii au lichidat flăcările și au stabilit că deflagrația s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte care au dus la producerea incidentului.