Potrivit autorităților, tragedia ar fi putut fi evitată dacă portierele mașinii electrice ar fi putut fi deschise manual. Din cauza sistemului cu mânere retractabile, care funcționează doar electronic, accesul salvatorilor din exterior a fost imposibil după întreruperea curentului în urma coliziunii.

Cum s-a petrecut accidentul

Incidentul a avut loc în jurul orei 14:07, în timpul unei manevre de depășire. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac, izbucnind imediat în flăcări. Alte două persoane aflate în automobil au reușit să scape la timp, una dintre ele – un copil – fiind transportată de urgență cu elicopterul la un spital de pediatrie.

Accidentul a implicat în total trei autovehicule. Celelalte două mașini au fost avariate, însă pasagerii lor au suferit doar răni ușoare și au primit îngrijiri la fața locului.

Dificultăți în intervenția de salvare

Un localnic a încercat să intervină înaintea pompierilor, dar nu a reușit să deschidă portierele Tesla, blocate în lipsa alimentării electrice. Situația a fost confirmată și de specialiștii ADAC, care au explicat că sistemul de mânere retractabile reprezintă o barieră majoră în caz de urgență.

Șeful echipei de pompieri a declarat pentru presa austriacă Heute că stingerea incendiului a fost extrem de dificilă, flăcările reizbucnind de mai multe ori, ceea ce a necesitat intervenții repetate. După operațiune, salvatorii au primit sprijin psihologic, evenimentul fiind catalogat drept unul dintre cele mai dramatice din ultima perioadă.

Autoritățile germane investighează în prezent cauzele accidentului și motivele pentru care sistemele de siguranță ale vehiculului nu au permis eliberarea rapidă a pasagerilor. Tragedia ridică din nou întrebări legate de securitatea automobilelor electrice și de eficiența mecanismelor de urgență în astfel de situații limită.