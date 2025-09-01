”Un incendiu s-a produs, în această seară, în localitatea Prăjeni. Acoperişul unei case a fost cuprins de flăcări, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit. La caz au fost direcţionate două echipaje din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi şi

Detaşamentului Botoşani, cu două autospeciale de stingere, o ambulanţă SAJ, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Prăjeni”, a transmis, luni seară, ISU Botoşani.

Pompierii au constatat faptul că ardeau o parte din acoperişul casei, bunurile depozitate în pod, dar şi tavanul.

”Aceştia au acţionat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la întreaga construcţie, dar şi la alte două case. Pentru stingerea incendiului şi înlăturarea efectelor s-a intervenit mai bine de două ore”, au precizat pompierii

Două femei care locuiau în gospodărie au primit îngrijiri medicale la faţa locului de la echipajul SAJ, după ce au suferit atacuri de panică, însă au refuzat transportul la spital.