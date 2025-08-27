La fața locului, trei echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani, sprijinite de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Poiana Cristei, au intervenit pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit ISU Vrancea, la faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD. Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi. Echipajele au reuşit să localizeze incendiul şi acţionează în continuare pentru lichidarea completă a flăcărilor şi identificarea eventualelor focare ascunse.

Proprietara locuinţei, o femeie în vârstă de 88 de ani, a suferit arsuri de gradul II la nivelul braţelor. Aceasta a fost preluată de echipajul SMURD şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită, spun reprezentanii ISU Vrancea.