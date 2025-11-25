Incendiu de proporții în localitatea Domnești, județul Ilfov. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Incendiu de proporții în localitatea Domnești. FOTO: Captura Facebook
Un incendiu de proporții a izbucnit, marți seară, pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, din comuna Domnești, județul Ilfov. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale în zona cuprinsă între Pasajul Domnești și Stația Electrică, unde arde o clădire cu spații comerciale. 

UPDATE: Flăcările s-au extins la un service auto situat lângă clădirea cu spații comerciale, iar traficul în zonă a fost resticționat.

ȘTIRE INIȚIALĂ: 

Potrivit imaginilor publicate de un șofer din comunitatea „Info Trafic București și Ilfov”, flăcările care au cuprins o clădire cu spații comerciale se manifestă violent, iar la fața locului intervin pompierii cu mai multe autospeciale de stingere. 

Din primele informații, o persoană a inhalat fum, iar un angajat ISU a căzut într-o groapă adâncă de doi metri. Acesta din urmă a fost transportat la spital. 

În momentul publicării acestei știri, traficul în zonă se desfășoară cu dificultate. 

 