UPDATE: Flăcările s-au extins la un service auto situat lângă clădirea cu spații comerciale, iar traficul în zonă a fost resticționat.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit imaginilor publicate de un șofer din comunitatea „Info Trafic București și Ilfov”, flăcările care au cuprins o clădire cu spații comerciale se manifestă violent, iar la fața locului intervin pompierii cu mai multe autospeciale de stingere.

Din primele informații, o persoană a inhalat fum, iar un angajat ISU a căzut într-o groapă adâncă de doi metri. Acesta din urmă a fost transportat la spital.

În momentul publicării acestei știri, traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.