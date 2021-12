Poliția din Hong Kong a confirmat, pentru BBC, că cel puțin opt persoane sunt rănite și au fost deja transportate la spital. Cei opt răniți au vârste cuprinse între 31 și 72 de ani.

Potrivit forțelor de ordine, incendiul a izbucnit în camera mașinilor, ceea ce a dus în cele din urmă la incendierea schelei. Cladirea se află, în prezent, în renovare.

Vestea bună este că momentan nu au fost raportate victime, operațiunile de salvare fiind în plină desfășurare.

Un total de 150 de persoane au fost evacuate până acum, potrivit autorităților.

Toate magazinele fuseseră eliberate în timpul lucrărilor de renovare a clădirii, fiind lăsate în funcțiune doar câteva niveluri ale clădirii - în principal restaurante și birouri, potrivit South China Morning Post.

Incendiul a fost clasificat ca incident de nivelul trei, pe o scară de la 1 la 5.

Alarma de incendiul la clădirea de 38 de etaje a World Trade Center de pe Gloucester Road a fost semnalată pentru prima dată la ora prânzului, ora locală.

#Hongkong #worldtradecenter #fire was pretty scary today, with several hundred people trapped on roof areas, unable to get down through the smoke-filled lowest floors -- but at the time of writing there are no deaths or serious injuries, thank God pic.twitter.com/51RVbxM0dW