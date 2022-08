200 de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările uriașe, iar patru dintre ei au suferit arsuri grave. Localnicii din zonă au fost evacuați, iar autoritățile au declarat stare de pericol extrem. Pompierii intervin cu elicoptere și avioane de stingerea focului.

Înteţit de Mistral şi Tramontan, vânturi ale căror rafale bat cu 60 kilometri pe oră pe teren uscat, incendiul progresa cu 2,5 până la 3 kilometri pe oră la sfârşitul după-amiezii.





Patru pompieri au fost răniţi, dintre care unul grav, internat pentru arsuri, potrivit colonelului Agrinier, care coordonează operaţiunile la faţa locului.

Cinci avioane şi un elicopter bombardier cu apă sunt în acţiune. De asemenea, sunt aşteptate întăriri ale pompierilor din departamentele învecinate să-i ajute pe cei 170 de pompieri deja mobilizaţi.

Dramatic situation in the Aigues Vives / Aubais sector (Gard) where a fire is spreading very quickly. #Aubais #France pic.twitter.com/crgfF58L9R