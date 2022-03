În urma apariției unei materiale de presă privind incendiile din regiunea Cernobîl, pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională de Meteorologie, face următoarele precizări:

Autoritățile române monitorizează împreună cu cele europene evoluția efectelor produse de incendiile din padurile din apropierea zonei Cernobîl.

Ca urmare a evaluarilor specialistilor europeni, circulația aerului indică faptul că teritoriul României nu va fi afectat.

Totodata, Centrul de Cercetări Comune (JRC) al Comisiei Europene - Monitorizarea Radioactivității de Mediu, care urmareste permanent indicatorii la nivel european a confirmat, in aceasta seara, ca valorile de radioactivitate raman in limite normale la nivelul intregului teritoriu european, inclusiv in Ucraina.

Specialistii Administratia Nationala de Meteorologie si cei ai Agentie Nationale pentru Protectia Mediului monitorizeaza permanent evolutiile si vor prezenta rezultatele evaluarilor realizate la nivel european.

Platforma EURDEP arată măsurători ale radioactivității mediului.