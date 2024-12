Președintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, care este și liderul organizației județene PSD, a fost achitat definitiv joi de Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu şi şantaj.

Vasile Iliuţă a fost trimis în judecată în anul 2021 de DNA, sub acuzaţia că, în perioada martie - iulie 2019, şi-ar fi încălcat atribuţiile de serviciu prevăzute de lege, îngrădind dreptul la muncă în cazul a 10 angajaţi ai CJ Călăraşi.

Anchetatorii susţineau că Iliuţă nu ar fi aprobat plata drepturilor salariale pentru angajaţii respectivi, în condiţiile în care magistraţii Tribunalului Călăraşi au dispus suspendarea a două hotărâri ale Consiliului judeţean în urma cărora cele 10 persoane fuseseră eliberate din funcţia publică pe care o deţineau.

Vasile Iliuţă a mai fost trimis în judecată de DNA într-un alt dosar în iunie 2024, în care este acuzat de abuz în serviciu. În acest caz, procurorii acuză că o firmă a primit un contract de servicii de pază deși nu avea licență de funcționare și nici nu putea participa la licitații.

„Am încredere în justiţie. (...) Cu şase luni înainte de alegerile programate din 2020, am fost făcut inculpat de către procurorul şef al unei unităţi de parchet. (...) În 20 noiembrie 2023, am fost achitat în primă instanţă de către Tribunalul Bucureşti, care a precizat că fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege. În aceeaşi zi, pe 20 noiembrie, la câteva ore după ce am primit vestea achitării, am fost sunat de un reprezentant al unităţii de parchet care mă trimisese în judecată, reprezentant care mi-a adresat o invitaţie pentru o audiere la sediul instituţiei respective, într-un alt dosar penal (...). Acum două zile mi-am anunţat candidatura pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi. Ieri au fost percheziţii la Călăraşi. Într-un alt dosar".