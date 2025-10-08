Ulterior, reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) au venit și ei cu precizări într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Se vor semnala: Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50...70 l/mp.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie COD: ROSU Data emiterii: 08-10-2025 ora 14:44 Nr. mesajului : 1 Valabil de la: 08-10-2025 ora 15:00 până la : 08-10-2025 ora 18:00

Fenomene meteorologice așteptate: va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp, conform meteorologilor. În zona avertizată, în ultimele ore, s-au acumulat cantități de 50-70 l/mp.

Codul roșu este valabil de la ora 15:00 până la ora 18:00", au transmis reprezentanții DSU.

În contextul noi avertizări de tip nowcasting emise de ANM, autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber pe durata fenomenelor anunțate; să închidă și să securizeze ferestrele și ușile locuințelor; precum și să stea departe de acestea dacă vântul suflă cu putere.

Oamenii sunt, de asemenea, sfătuiți să evite staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare și să parcheze în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;

Constănțenilor li se recomandă, totodată, să nu atingă cablurile electrice aflate la sol pentru că pot fi sub tensiune, dar și să nu traverseze cursuri de apă și să nu staționați pe malurile acestora.