Jurnalistul Mugur Ciuvică și fiica lui au ajuns să atace Biserica după ce Călin Georgescu a mers la lăcașul sfânt pentru a se ruga. Mai exact, fiica lui Mugur Ciuvică, Ana, care este angajată la televiziunea unde tatăl ei este invitat permanent, l-a filmat cu o cameră ascunsă pe preotul care l-a întâmpinat pe Călin Georgescu la Biserică. Totul, pentru discreditarea bisericii și a românilor care cred în valorile naționale, pe care cei doi îi jignesc constant în spațiul public. Mugur Ciuvică este deja cunoscut pentru faptul că i-a catalogat pe susținătorii lui Călin Georgescu ca fiind „pleava societății”. REALITATEA PLUS i-a cerut un punct de vedere, însă, până acum nu am primit răspuns.