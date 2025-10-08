Școlile sunt închise, iar echipele sunt în teren. Meteorologii ar putea prelungi avertizările. Oana Păduraru, meteorologul ANM, vine cu ultimele precizări.
Potop peste România: zeci de localități afectate de ploi și vijelii. Vremea s-a dezlănțuit: pagube uriașe, oameni luați pe sus de ape - VIDEO
Fenomenele hidrometeorologice din ultimele ore au produs efecte în 42 de localități din 16 județe ale țării și în municipiul București. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case și curți, degajarea copacilor căzuți și înlăturarea elementelor de construcție desprinse de vânt. În plus, din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județul Constanța.
