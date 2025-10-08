„Decizia este una legală. Nu este luată de către Ministerul Educației, ci de către comitetele pentru situații de urgență din acele județe, care, sigur, lucrează pe date probabilistice oferite de experți.

Dincolo de acest aspect legal, însă, siguranța copiilor e mai importantă decât desfășurarea într-o zi a procesului educațional. Cred că decizia a fost una corectă, Ministerul Educației nu putea decât să o implementeze”, a declarat ministrul Educației Daniel David la un post TV.

Cursurile cu prezență fizică a elevilor au fost suspendate în județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov, plus Bucureștiul, toate aflate sub cod roșu până astăzi la ora 15:00.