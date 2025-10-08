Când se reiau cursurile în București și în județele afectate de Codul roșu. Precizările ministrului Educației privind măsura suspendării orelor

Când se reiau cursurile în București și în județele afectate de Codul roșu. Precizările ministrului Educației privind măsura suspendării orelor
Când se reiau cursurile în București și în județele afectate de Codul roșu. Precizările ministrului Educației privind măsura suspendării orelor

Școlile din București și din cele cinci județe aflate sub avertizare de cod roșu de ploi și-ar putea relua cursurile joi, după o zi în care orele au fost suspendate din motive de siguranță. Deciziile de suspendare a cursurilor au fost luate marți de comitetele județene pentru situații de urgență și comunicate spre aprobare Ministerului Educației. 

„Decizia este una legală. Nu este luată de către Ministerul Educației, ci de către comitetele pentru situații de urgență din acele județe, care, sigur, lucrează pe date probabilistice oferite de experți.

Dincolo de acest aspect legal, însă, siguranța copiilor e mai importantă decât desfășurarea într-o zi a procesului educațional. Cred că decizia a fost una corectă, Ministerul Educației nu putea decât să o implementeze”, a declarat ministrul Educației Daniel David la un post TV. 

Cursurile cu prezență fizică a elevilor au fost suspendate în județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov, plus Bucureștiul, toate aflate sub cod roșu până astăzi la ora 15:00.