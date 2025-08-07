„Suntem foarte emoţionaţi şi încântaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale, preşedintelui Rusiei, preşedintele Putin, în India. Cred că datele sunt aproape definitivate”, a afirmat Ajit Doval. Deși data exactă a fostevitată, agenția rusă Interfax susține că vizita ar putea avea loc spre sfârșitul lunii august.

Crește presiunea din partea SUA: noi taxe impuse de Trump

În paralel cu apropierea diplomatică dintre India și Rusia, relațiile dintre New Delhi și Washington par să se tensioneze. Președintele american Donald Trump a emis un nou ordin executiv prin care a impus un supliment de 25% la taxele vamale existente pe o serie de produse importate din India. Aceste măsuri se adaugă taxelor de 25% care fuseseră deja aplicate anterior.

Motivul invocat de administrația americană îl constituie achizițiile continue de petrol rusesc realizate de India, pe care Washingtonul le consideră o sursă vitală de finanțare pentru războiul din Ucraina.

Kremlinul reacționează: „o încercare grosolană de intimidare”

Reacția guvernului rus nu a întârziat. Moscova a condamnat noile sancțiuni impuse de Trump, catalogându-le drept o tentativă de a exercita presiune asupra unui aliat strategic.

„Este o încercare grosolană de a pune presiune pe un partener strategic”, a fost reacția Kremlinului. Totodată, autoritățile de la Moscova au declarat că aceste măsuri sunt doar un pretext pentru a „pedepsi India pentru că îşi apără autonomia energetică”, fără vreo legătură concretă cu situația din Ucraina.

Ce scrie presa rusă despre Ion Iliescu. „A fost un susținător al relațiilor constructive cu Rusia”

Legături consolidate între Rusia și India

În cadrul întrevederii de la Moscova, Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a lăudat colaborarea strategică dintre cele două state. El a subliniat natura „privilegiată și specială” a relației bilaterale.

„Rusia şi India sunt unite de legături de prietenie puternice care au rezistat testului timpului. Pentru ţara noastră este prioritară consolidarea parteneriatului strategic, privilegiat şi special cu India”, a declarat Șoigu.

Acesta a completat că ambele state cooperează activ pentru „a crea o nouă ordine mondială, mai justă şi mai stabilă”, reafirmând importanța supremației dreptului internațional și angajamentul în fața provocărilor actuale.

India nu cedează presiunilor: „interesele agricultorilor noștri nu sunt negociabile”

Tensiunile comerciale dintre SUA și India vin în contextul în care negocierile pentru un acord bilateral echilibrat s-au împotmolit. O parte importantă a disputei pare să vizeze accesul produselor agricole americane pe piața indiană. Washingtonul și-ar dori inclusiv acceptarea produselor modificate genetic, o cerință respinsă de autoritățile de la New Delhi.

Premierul indian Narendra Modi a abordat direct această temă într-un discurs susținut joi la New Delhi:

„Interesele agricultorilor sunt principala noastră prioritate. India nu va compromite niciodată interesele agricultorilor, fermierilor şi pescarilor săi. Şi ştiu că va trebui să plătesc personal un preţ uriaş pentru aceasta dar sunt pregătit”.

India – al doilea mare cumpărător global de petrol rusesc

Conform cifrelor oficiale, India ocupă locul al doilea, după China, în topul celor mai mari cumpărători de petrol rusesc. Anul trecut, aproximativ 36% din totalul importurilor de petrol ale Indiei au provenit din Federația Rusă. Înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina, procentul era de doar 2%.

Această creștere semnificativă este explicată de autoritățile indiene prin redirecționarea livrărilor tradiționale către Europa, care a căutat să se decupleze de energia rusească. Totodată, plafonul impus de statele occidentale asupra prețului petrolului rusesc a făcut ca acesta să devină mai accesibil financiar pentru companiile indiene, care au reușit astfel să economisească miliarde de dolari.

Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin \"foarte curând\", dar Rubio toarnă apă rece peste entuziasm