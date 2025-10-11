Acești ardei sunt atât de puternici încât manipularea lor necesită echipament special de protecție. Lucrătorii care recoltează semințele sunt nevoiți să poarte halate, măști și chiar două perechi de mănuși pentru a evita orice risc, dat fiind nivelul extrem de capsaicină.

Cel mai recent soi omologat de Buzău atinge 2,4 milioane de unități Scoville, echivalentul a aproximativ 400 de ardei iuți obișnuiți. Această varietate a rezultat din încrucișări selectate între soiuri celebre precum Madame Jeanette și Habanero, combinate ulterior cu Cornul Caprei, un soi tradițional românesc cu proprietăți remarcabile.

Utilizări speciale ale ardeilor extrem de iuți

Deși au o iuțeală copleșitoare, ardeii nu sunt concepuți pentru consumul alimentar obișnuit. Cantitatea foarte mare de capsaicină îi face potriviți pentru produse precum spray-urile de autoapărare sau pentru protecția împotriva animalelor mari, inclusiv urșii, oferind un mijloc eficient și natural de siguranță.

O sursă surprinzătoare de vitamina C

Pe lângă iuțeala extremă, ardeii de la Buzău sunt o sursă impresionantă de vitamina C, cu o concentrație mult mai mare decât cea din lămâi. Această combinație între iuțeală și valoare nutritivă îi transformă într-un obiect de studiu fascinant pentru cercetători, dar și într-o resursă valoroasă pentru aplicații industriale și de protecție personală.

Ardeii cultivati în România continuă să atragă atenția experților și pasionaților de plante rare, fiind un exemplu de cum tradiția și selecția atentă pot genera recorduri mondiale într-un mod sigur și controlat.

