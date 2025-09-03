Două excursii de câte cinci zile pentru 30 de angajați au fost aprobate de conducerea unei instituți din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ministrul Dragoș Pîslaru spune că ar fi vorba de o excursie de cinci zile, pe Coasta de Azur, la un hotel de 4 stele și despre o altă excursie, în Cipru, la un hotel de 5 stele, iar costul acestor deplasări s-ar ridica la peste 100 de mii de euro.

„La aceste «sesiuni de training» urmau să participe 30 de angajaţi ai instituţiei respective, între care şi, bineînţeles, însuşi directorul care a aprobat aceste cheltuieli. Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 Euro). Atât eu, în calitate de ministru, cât — mai important — acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranţă 0 faţă de risipa banului public”, afirmă Dragoş Pîslaru.

Oficialul a anunțat că a dispus demiterea din funcție a directorului instituției și a trimis Corpul de Control și Autoritatea de Management pentru „a investiga toate detaliile” şi pentru „a propune sancţionarea persoanelor în cauză”.

„Nu voi permite niciunui funcţionar ori angajat al statului să îşi bată joc de banii publici”, a spus ministrul Investiţiilor Europene.