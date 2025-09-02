"600 milioane de euro pentru România. Am început astăzi (luni n.r) vizita de lucru la Bruxelles cu o ședință foarte bună pentru negocierea granturilor Spațiului Economic European și Norvegiene 2021-2028 alături de reprezentanții statelor donatoare. Discutăm despre 600 milioane de euro pe mai multe axe precum tranziția verde, dezvoltare locală, cultură, cercetare, justiție, afaceri interne, dezvoltarea capacității, inovare, business și întreprinderi mici și mijlocii etc", a scris ministrul,, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că această finanțare vizează, pentru orașele mari, programe precum cele de eficiență energetică, mobilitate urbană, iluminat public, iar pentru cele mici investiții în sănătate. locuințe sociale sau centre destinate persoanelor vârstnice.

"Această finanțare nu privește doar alocări financiare importante în beneficiul României. Altfel spus, nu este vorba doar despre bani, ci despre cum folosim acești bani în concret, învățând din experiențele și inovarea partenerilor noștri - Norvegia, Liechtenstein și Islanda. Pentru orașele mari, vorbim despre programe de eficiență energetică, mobilitate urbană și transportul public în comun, regenerare urbană, iluminat public, spații verzi și biodiversitate. Pentru localitățile mici, discutăm despre investiții în sănătatea oamenilor, centre permanente de sănătate primară în comunități rurale și orașe mici, incluziunea persoanelor de etnie romă, locuințe sociale, centre destinate persoanelor vârstnice", a explicat Pîslaru.

Potrivit acestuia, alte componente foarte relevante privesc accesul la justiție, combaterea crimei organizate, combaterea violenței de gen, prevenirea și pregătirea în cazul dezastrelor naturale și multe altele.

Pentru a maximiza impactul acestor programe, România va beneficia de susținerea și expertiza organizațiilor partenere din statele donatoare - ministere și autorități relevante din Norvegia, Liechtenstein și Islanda, dar și de implicarea Consiliului Europei, a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a altor entități relevante.

"Contribuția lor ne va ajuta să ne asigurăm că această sumă impresionantă va crea rezultate reale pentru dezvoltarea României și în beneficiul românilor. Vom continua aceste negocieri în lunile următoare, însă am speranța că vom progresa repede și vom putea semna memorandumul de acord final cât mai curând", a transmis ministrul.