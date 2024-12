Crin Antonescu, candidatul comun la alegerile prezidenţiale anunţat de PSD, PNL; UDMR şi grupul minorităţilor, a admis vineri că „poate nu există” pentru unii alegători, din cauza lipsei de activitate pe reţelele de socializare în ultimii ani.

. „N-aveţi TikTok, n-aveţi Instagram, pe Facebook aţi postat în 2015 ultima dată, pentru unii s-ar putea să nu existaţi. (…) Aveţi nevoie şi din acea zonă de voturi, cum le veţi accesa?”, a fost întrebat vineri seara, la un post TV, Crin Antonescu.

„Este foarte adevărat”, a răspuns acesta. „Eu n-am avut în aceşti ani în care am lipsit din exerciţiul politic activ viaţă pe reţelele sociale, pe niciuna, pentru că nu am avut nevoie. Preocupările mele au fost de altă natură, am scris, am citit, am călătorit, am gândit, am observat, nu am comunicat social de amploare, am comunicat în regim intim. De bună seamă că, intrând în această bătălie, intrând în acest dialog, încercând să mă arăt acestor oameni, ar fi în primul rând nu o lipsă de eficienţă sau simţ practic, ci o lipsă de respect faţă de ei”, a declarant Antonescu.