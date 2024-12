Cat timp dupa ce ai baut poate fi detectat alcoolul in organism?

In functie de testul utilizat, timpul de detectare al alcoolului in organism poate varia:

Sange: 6-12 ore

Respiratie: 24 ore

Urina: 12-48 de ore

Saliva: 48 ore

Par: pana la 90 zile

Unele studii arata ca rata metabolismului alcoolului ar fi mai rapida daca persoana mananca inainte de a bea alcool. Acest lucru s-ar datora unui flux sanguin mai crescut la ficat si unei activitati mai intense a enzimelor hepatice. A avea alimente in stomac induce mai multa activitate enzimatica in ficat decat starea de post. Folosind analogia anterioara, tunelul devine mai larg si permite mai multor masini sa treaca, conform specialiștilor.

Cu toate acestea, sa mananci nu mai ajuta dupa ce alcoolemia a ajuns la un anumit nivel. Tot ce ai de facut este sa astepti o anumita perioada de timp pentru ca enzimele hepatice sa descompuna alcoolul din organism.

Alcoolul este absorbit cel mai rapid cand il bei pe stomacul gol. Alimentele, in special cele care contin carbohidrati si lipide, pot reduce absorbtia alcoolului - si astfel alcoolemia - deoarece fie absorb alcoolul si il impiedica sa intre in contact cu mucoasa stomacului, fie incetinesc tranzitul acestuia din stomac in duoden, unde altfel ar fi absorbit foarte rapid in fluxul sanguin.

Femeile absorb si metabolizeaza alcoolul diferit comparativ cu barbatii. In cazul femeilor, alcoolemia este mai mare cand se consuma aceeasi cantitate de alcool. Diferenta se datoreaza unei activitati mai scazute a enzimei alcool dehidrogenaza care metabolizeaza alcoolul la nivelul stomacului la femei, ceea ce determina ca o cantitate mai mare din alcoolul ingerat sa fie absorbita in sange.

Un factor suplimentar pentru cresterea alcoolemiei la femei este o cantitate mai mica de apa corporala, astfel incat alcoolul ramane mai mult in sange pana va fi metabolizat de ficat. Combinatia acestor factori face femeile sa fie mai vulnerabile la afectarea hepatica si cardiaca indusa de alcool, comparativ cu barbatii.

Nu toate bauturile sunt la fel. Cantitatea de alcool pe care o consumi depinde de volumul acesteia, precum si de concentratia de alcool din bautura („taria”). De aceea, este important sa stii cat alcool se gaseste in bautura pe care o consumi. Poti afla continutul de alcool inmultind volumul bauturii (in ml) cu procentul de alcool. Fiecare ml de alcool contine aproximativ 0.79 grame alcool. In medie, intr-o unitate standard de bautura se gasesc aproximativ 14-16 grame de alcool. De exemplu, o halba de bere (500 ml) slaba (4%) contine 15.8 grame alcool, in timp ce una tare (7%), 27.65 grame, susțin specialiștii.