Coliziune intre un tren si autoturism, pe raza localității sucevene Prelipca. La fata locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala cu apa si spuma si doua ambulante SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ

In urma impactului au rezultat patru victime - doi adulti si doi copii - toate din autoturism. Persoanele adulte (doua femei) au ramas incarcerate. In momentul in care echipajele de prim-ajutor au ajuns la ele acestea prezentau leziuni foarte grave. Cei doi minori au fost preluati de catre cadrele medicale. Unul dintre ei era inconstient, iar cel de-al doilea constient.

Cele doua femei care au ramas incarcerate au fost extrase dintre fiarele contorsionate. Din nefericire, acestea prezentau leziuni incompatibile cu viata, astfel ca a fost declarat decesul.

Varstele aproximative ale persoanelor decedate sunt 30 si, respectiv, 60 de ani.

Cei doi minori, un baietel si o fetita, de 2, respectiv 4 ani, au fost transportati la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Suceava.