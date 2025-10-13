Din primele informații, accidentul s-a produs în jurul orei 16.45, pe DN1C, în afara localității Câțcău, cu implicarea unui TIR și a unui autoturism.

Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din județul Maramureș, care circula din direcția municipiului Baia Mare spre municipiul Dej, ar fi pătruns pe sensul opus, intrând în coliziune cu un TIR care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 51 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Dej, cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

La sosirea echipajelor de intervenție, un tânăr de 21 de ani a fost găsit încarcerat în autoturism, iar o fată de 24 de ani se afla în afara acestuia, pe carosabil. Din nefericire, ambele victime prezentau leziuni incompatibile cu viața.

Conducătorul TIR-ului a refuzat transportul la spital, nefiind rănit grav.

Polițiștii au deschis o anchetă urmând să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.