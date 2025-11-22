Liderul mișcării suveraniste, George Simion, și-a susținut în continuare discursul în fața celor prezenți și a afirmat că unitatea Alianței pentru Unirea Românilor nu poate fi clintită în ciuda tentativelor pe care sistemul încearcă să le pună la cale.

„Noi în continuare o să vorbim pentru că vocea noastră nu poate fi redusă la tăcere! Au încercat să ne amendeze, au încercat să anuleze alegeri, au încercat să ne denigreze și noi am rămas în picioare. Asta este politica de 35 de ani a PSD-ului și PNL-ului care își bate joc de români.

Nu vă imaginați în ce fel și chip în țara noastră un partid nou, tânăr, cum suntem noi, a încercat să fie împiedicat. Jumătate de an avem controale de la Curtea de Conturi și de la Autoritatea Electorală Permanentă că poate, poate tot vor găsi ei ceva. Nu au găsit nimic și încearcă să ne oprească”, a afirmat președintele AUR.

George Simion le-a mulțumit călărășenilor pentru încrederea pe care și-au pus-o în mișcarea suveranistă.

„Pentru agricultorii din Călărași, pentru părinții și bunicii din Călărași, pentru copiii României avem un singur mesaj pentru cei care au încercat să ne închidă lumina: nu mai avem răbdare! România nu se poate ridica din promisiunile voastre mincinoase România se ridică din muncă, prin oameni, dintr-o poziție corectă, nu cu coloana îndoită.

Asta reprezentăm noi, asta înseamnă România, asta înseamnă Călărașul, asta înseamnă AUR, asta înseamnă suveranitatea!”, a mai spus George Simion.

Acesta a transmis și un apel de mobilizare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie care vor avea loc la București, Buzău și alte localități din țară.

Potrivit liderului AUR, mulți călărășeni au plecat din localitățile natale pentru un viitor la Capitală, din cauza baronilor locali PSD-PNL, care au distrus județul și care vor acum să pună mâna din nou pe Primăria Generală a Muncipiului București.

„Pericolul este reprezentat de guvernările care au nenorocit țara și trebuie să scăpăm de acest pericol. Și de asta suntem în picioare și de asta continuăm lupta. Și de asta, cum vom fi pe primul loc și la Buzău și la București, trebuie să fim pe primul loc și aici, în Călărași.

Pentru 7 decembrie o să vă rog pe fiecare dintre voi să îndemnați la vot și asta o să fac și eu, astăzi și în următoarele două săptămâni. Blestemul Călărașului e că pe lângă Italia, Spania, Anglia, Germania, mulți călărășeni acum merg la București. Mulți călărășeni acum au buletine de București. Așa că vă îndemn să vă implicați și să dați telefoane tuturor călărășenilor pe care îi știți că stau în București și convingeți-i să meargă la vot”, a declarat președintele AUR, George Simion.

În urma voturilor exprimate pentru noua conducere a filialei județene AUR Călărași, deputatul Dragoș Coman a fost ales noul președinte al organizației cu 447 de voturi.

