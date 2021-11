Unitatea medicală nu mai are însă locuri disponibile şi caută soluţii pentru a putea extinde numărul locurilor în spital, dat fiind numărul mare de bolnavi care se prezintă zilnic la Urgenţe, majoritatea cu forme foarte grave de boală.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Claudiu Damian, a explicat că la acest moment aproape jumătate din unitatea medicală pe care o conduce tratează bolnavi de COVID-19 în stare gravă, iar locurile sunt insuficiente.

În prezent, se caută soluţii pentru a suplimenta locurile destinate bolnavilor COVID-19, însă acest lucru este dificil de făcut întrucât trebuie să se respecte circuitele separate pentru bolnavii COVID şi non-COVID.

,,Zece paturi din Secţia de Dermato-Venerice din curtea Secţiei Exterioare de Boli Infecţioase o să le dăm drumul pentru pacienţi COVID în stare medie pentru că am făcut achiziţie de 10 concentratoare de câte 10 litri care sperăm să ajungă joi sau vineri. Locurile pentru pacienţi COVID sunt ocupate de două săptămâni, iar cele de ATI de la începutul pandemiei.

Toate locurile de Terapie Intensivă cu care am pornit în trepte, 4-8-11-14 şi am ajuns acum la 17, iar dacă în valul 1, 2 şi 3 am avut undeva la 68 de locuri în secţiile exterioare pentru pacienţi COVID acum avem undeva la 182 de locuri, care sunt depăşite cu aproximativ 60 de pacienţi.

Trebuie să ţinem cont că 80 la sută din pacienţi care ajung la spital au o situaţie destul de gravă şi au afectare pulmonară, fiind dependenţi de oxigen pentru că vin în ultimul moment", a declarat managerul SJU Buzău, Claudiu Damian.

Curtea unităţii medicale, cea mai mare din judeţ, a ajuns neîncăpătoare pentru ambulanţele şi maşinile personale ale celor care ajung în stare gravă la spital şi care nu pot fi primiţi din lipsă de locuri. Pacienţii ajung să fie trataţi în ambulanţe sau în autoturismele proprii şi au fost cazuri în care au murit în aceste condiţii.

,,Zece ambulanţe sunt blocate în curtea SJU Buzău cu pacienţi COVID. Avem pacienţi în salvări chiar şi de sâmbătă şi avem multe solicitări în aşteptare. Foarte mulţi pacienţi desaturaţi aşteaptă ca ambulanţa să ajungă la ei şi peste 150 aşteaptă să fie testaţi", a declarat purtătorul de cuvânt al SAJ Buzău, Rodica Corneci.

SAJ Buzău are în total 21 de ambulanţe.

În tot acest timp, două unităţi spitaliceşti care au fost declarate spitale suport COVID în urmă cu aproximativ o săptămână - Spitalul CFR şi Spitalul de Boli Cronice Smeeni - nu pot primi pacienţi pentru că deşi procedura pentru medicamente a fost finalizată acestea nu au ajuns la unităţile medicale.