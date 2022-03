Imaginile au fost publicate corespondentul de război Cristopher Mills pe Twitter.

Mariupol este supus blocadei de ocupanții ruși de peste două săptămâni , orașul fiind lipsit de hrană și de apă, gaz, electricitate și comunicații. Marți, soldații ruși i-au luat ostatici și pe medicii și pacienții din Spitalul Mariupol, aceștia fiind amenințați că vor fi împușcați dacă încearcă să fugă.

New @Maxar satellite imagery from March 14th shows more damage from Russian shelling throughout the besieged southeastern Ukrainian city of Mariupol. 1-building damage, fires burning near Primorskiy district 2-Damaged hospital & nearby apartment buildings, Zhovtneviy district pic.twitter.com/8WMbowTX4j

Și corespondentul Radio Europa Liberă Mike Eckel a publicat imagini din satelit cu Mariupol, bombardat în continuare de ruși.

new (as of March 14) satellite imagery from 📸@Maxar of the destruction in the port city of Mariupol, which is under bombardment from Russian forces. Images 1-3: western districts of the city; Images 4: eastern district. pic.twitter.com/RXGiJ7NbXx