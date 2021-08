Un trecător a surprins imaginea dureroasă și a postat un mesaj prin care trage un semnal de alarmă pentru toți participanții la trafic. „Am trecut pe aici si am oprit, din respect pentru cei nevinovaţi. Condoleanţe familiilor. Însă acest eveniment rutier nu a reuşit încă să sensibilizeze alti şoferi în trafic. Numai cât am ieşit cateva clipe din masină, teribilismul este încă pe şosea. Condusul agresiv, tot in ipostazele astea o să se termine. Să avem grija de vieţile noastre”, a scris David Jonathan, autorul fotografiei.

Ulterior, fotografia a fost preluată şi pe pagina de Facebook "Atenţie Poliţia Botosani", cu mesajul "Cea mai tristă imagine. Aşa arată acum imaginea durerii, rămasă după accidentul de la Bacău în care 7 persoane şi-au pierdut viaţa".

Două familii au fost distruse într-o clipă, după ce o maşină cu volan pe dreapta şi un microbuz s-au izbit frontal pe drumul E85, în urmă cu o săptămână. Şapte oameni, printre care doi copii, au murit.

În maşina cu volan pe partea dreaptă era o familie întreagă: mama, tata şi cei trei copii. Veniseră din Anglia şi voiau să ajungă acasă, în Suceava. Mama a murit pe loc împreună cu bebeluşul de 3 luni şi copilul de 7 ani. Au supravieţuit doar copilul de 3 ani şi tatăl, răniţi la rândul lor în cumplitul accident.

În microbuz erau doi părinţi. Potrivit datelor oficiale, în accident au murit fiica în vâstă de 18 ani a şoferului vinovat de accident, soţia acestuia, de 44 de ani, dar şi mama şi soacra imprudentului conducător auto, de 65, respectiv 67 de ani. Şoferul microbuzului, fiul de 10 ani şi prietenul fiicei sale au supravieţuit.

Echipajele de descarcerare au reuşit să scoată victimele abia după ce au tăiat plafonul.

Mulţi dintre şoferii care au trecut prin zona în care s-a petrecut tragedia au rămas îngroziţi.