Protestele sunt organizate de Sindicatul Liber Alfa, care atrage atenția asupra valului de concedieri ce va lovi Minprest, societate al cărei acționar majoritar este CE Oltenia.

Sindicaliștii spun că sunt dispuși să intre în greva foamei în fața Ministerului Energiei, dacă programul de reduceri de personal va continua.

În total, la nivelul CE Oltenia, aproximativ 4.500 de oameni își vor pierde locurile de muncă, după ce Complexul Energetic Oltenia a anunțat că va închide două grupuri pe cărbune din termocentralele Turceni și Ișalnița. Astfel, vor rămâne în funcțiune doar cinci grupuri.