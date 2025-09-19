Ilie Bolojan mai are câteva zile de interimat pe postul de vicepremier, după demisia rușinoasă a șpăgarului Dragoș Atanasiu. Ce mutare pregătește premierul?

Anastasiu a încercat timp de 2 săptămâni șă-și apere postul (Inquam/Mălina Norocea)
La începutul săptămânii viitoare expiră termenul din decretul semnat de Nicușor Dan pentru vacantarea funcției de vicepremier, în urma demisiei șpăgarului Dragoș Anastasiu. Funcția este ocupată în prezent chiar de premierul Ilie Bolojan, care nu a făcut până acum nicio precizare privind un viitor ocupant al postului.

În prezent, Ilie Bolojan deține încă două funcții publice importante, pe lângă cea de prim-ministru: este vicepremier interimar, în locul lui Dragoș Anastasiu — demisionar în urma dezvăluirilor apărute la Realitatea Plus — și coordonator al Corpului de Control al prim-ministrului. Până acum, șeful Guvernului nu a făcut niciun anunț oficial privind un posibil înlocuitor, însă în spațiul public a fost vehiculat numele lui Mihai Jurcă, considerat o opțiune de încredere.

Nicușor Dan a semnat, pe 14 august, decretul prin care Ilie Bolojan a preluat interimar funcția de vicepremier, după ce, pe 8 august, semnase decretul de oficializare a demisiei lui Dragoș Anastasiu din aceeași funcție.

Dragoș Atanasiu a demisionat pe fondul unui scandal major provocat de dezvăluirile Realitatea Plus, care a arătat, în premieră, că fostul vicepremier a oferit timp de 8 ani mită unei funcționare din cadrul ANAF, aceasta fiind ulterior condamnată. Deși Atanasiu a afirmat că a fost audiat doar ca martor, DNA l-ar fi considerat martor denunțător.

