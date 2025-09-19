În prezent, Ilie Bolojan deține încă două funcții publice importante, pe lângă cea de prim-ministru: este vicepremier interimar, în locul lui Dragoș Anastasiu — demisionar în urma dezvăluirilor apărute la Realitatea Plus — și coordonator al Corpului de Control al prim-ministrului. Până acum, șeful Guvernului nu a făcut niciun anunț oficial privind un posibil înlocuitor, însă în spațiul public a fost vehiculat numele lui Mihai Jurcă, considerat o opțiune de încredere.

Anca Alexandrescu: „Ilie Bolojan îl va numi vicepremier pe Mihai Jurcă”. Cine va fi noul șef de la Cancelaria Primului Ministru

Nicușor Dan a semnat, pe 14 august, decretul prin care Ilie Bolojan a preluat interimar funcția de vicepremier, după ce, pe 8 august, semnase decretul de oficializare a demisiei lui Dragoș Anastasiu din aceeași funcție.

Ilie Bolojan a preluat și funcția de vicepremier după demisia lui Dragoș Anastasiu. Nicușor Dan a semnat decretul

Anastasiu, demisie rușioaasă după dezvăluirile explozive de la Realitatea Plus

Dragoș Atanasiu a demisionat pe fondul unui scandal major provocat de dezvăluirile Realitatea Plus, care a arătat, în premieră, că fostul vicepremier a oferit timp de 8 ani mită unei funcționare din cadrul ANAF, aceasta fiind ulterior condamnată. Deși Atanasiu a afirmat că a fost audiat doar ca martor, DNA l-ar fi considerat martor denunțător.

Anca Alexandrescu, noi dezvăluiri bombă din culisele debarcării lui Anastasiu: S-a lăsat greu, îl leagă multe de Ilie Bolojan