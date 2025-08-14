Fostul vicepremier a recunoscut că, timp de opt ani, a oferit mită unei funcționare din cadrul ANAF.

Dragoș Anastasiu a plecat oficial din Guvern

Vineri, pe 8 august, președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care a fost oficializată demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, la aproape două săptămâni după ce acesta își anunțase retragerea din Guvern. Decizia vine pe fondul scandalului generat de acuzațiile privind mita oferită, timp de mai mulți ani, unei funcționare din cadrul ANAF, precum și al controverselor apărute în urma anchetei desfășurate de DNA.

Șeful statului a oficializat demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, prin semnarea decretului de eliberare din funcție. Documentul vine la aproape două săptămâni după ce Anastasiu își anunțase public intenția de a părăsi Guvernul.

Demisia, depusă pe 27 iulie, a survenit în urma unui scandal major legat de mita oferită, timp de opt ani, unei funcționare din cadrul ANAF, aceasta fiind ulterior condamnată. Plecarea din Executiv a fost amplificată și de disputele cu Direcția Națională Anticorupție privind rolul său în dosar: în timp ce Anastasiu afirmă că a fost audiat doar ca martor, DNA îl consideră martor denunțător.

Într-o declarație publică, Dragoș Anastasiu a precizat că, în contextul actual marcat de tensiuni și controverse, menținerea sa în funcția de vicepremier ar fi fost contraproductivă pentru activitatea Guvernului.

El a arătat că, indiferent de eforturile depuse pentru a-și apăra reputația, atacurile la adresa imaginii sale ar fi continuat, motiv pentru care a decis să se retragă, pentru a nu afecta stabilitatea și echilibrul Executivului.

Anastasiu a subliniat că se consideră un om integru și onest, respingând ferm acuzațiile formulate împotriva sa.

”În acest moment, în acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, fiindcă, indiferent ce aş spune şi aş face, va continua procesul de denigrare, bazat pe nişte fapte, dar dus la extrem. Ăsta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că aş face mai mult rău decât bine şi că este momentul să fac un pas în lateral, în spate, şi să demisionez”, a declarat Anastasiu.

Nicușor Dan a descris situația ca fiind una complicată, subliniind gravitatea provocărilor cu care s-a confruntat vicepremierul Dragoș Anastasiu. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a explicat că, deși demisia acestuia a fost depusă oficial pe 28 iulie, procedurile administrative au continuat în zilele următoare. Acestea s-au finalizat cu transmiterea documentelor către Palatul Cotroceni, unde au fost validate prin semnătura președintelui.