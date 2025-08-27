Icoană cu Iisus Hristos, intactă în urma incendiului masiv de la Dragonul Roșu. Oamenii spun că este o adevărată minune

Mobilizare impresionantă de forțe la incendiul devastator care a izbucnit la Centru Comercial Dragonul Roșu din Capitală. Zeci de echipaje de pompieri s-au luptat cu flăcările mai bine de 6 ore. Chiar și în aceste momente lucrează la stingerea ultimelor focare. Focul a mistuit totul în calea lui, pe o suprafață de aproape 4.000 de metri pătrați. Cu toate acestea, în mod miraculos, o icoană cu chipul lui Iisus Hristos a scăpat aproape intactă. 

Imaginile cu icoana cu Mântuitorul rămasă intactă în urma incendiului care a făcut scrum mare parte din complexul comercial Dragonul Roșu au făcut înconjurul internetului. 

Oamenii spun că este o adevărată minute. Flăcările care au dărâmat hala complexului s-au oprit la icoana cu chipul lui Iisus Hristos.

Unii dintre comercianții disperați au vrut să intre în zona incendiului pentru a salva ce mai puteau din marfă. Depozitul cuprins de flăcări are o suprafață de 4.000 de metri pătrați, iar pagubele sunt uriașe. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili de la ce pornit focul. 