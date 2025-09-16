Polițiștii au fost sesizați de un călugăr de 46 de ani cu privire la furtul comis în cursul zilei de sâmbătă, 13 septembrie, între orele 09:00 și 16:00. Acesta le-ar fi spus oamenilor legii că o persoană necunoscută ar fi forțat sistemele de închidere ale cutiilor de donații și ar fi luat banii din interior.

Pentru a nu fi identificat după ce a dat spargerea, hoțul a furat DVR-ul care conținea înregistrările video ale camerelor de supraveghere, încercând astfel să șteargă urmele faptei.

Chiar și cu "măsurile de precauție luate", polițiștii au reușit să îl identifice. Vorbim despre un bărbat din Iași care a fost prins în gara CFR din Cluj-Napoca, cu sprijinul polițiștilor de la Secția Regională de Poliție Transporturi. La controlul corporal, asupra bărbatului au fost găsite mai multe obiecte care ar fi fost folosite la comiterea infracțiunii.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat.