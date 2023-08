Horoscopul zilei ne mai spune că, în ciuda acestor aspecte planetare, dupa ce Luna intra in Capricorn, oamenii ar putea raspunde mai calm decat ne asteptam atunci cand le spunem adevaruri incomode.

Horoscop zilnic BERBEC

Pacea si armonia par a fi tinta si dorinta ta azi. Crede in ele si bucura-te de ele. Acum este un timp bun sa te reintorci de pe insula ta pustie pe care te-ai ascuns in ultimul timp. In orice caz, daca viata departe de insula ti se pare neplacuta, te poti reintoarce oricand in solitudinea ta. Nu fii totusi prea mult timp plecat pentru ca cei dragi au nevoie de iubirea ta.

Horoscopul zilei TAUR

Fii atent sa nu cumva sa ajungi sa te comporti exact asa cum nu iti place sa se comporte altii. Se poate intampla ca incet incet sa preiei obiceiurile oamenilor pe care ii dispretuiesti. Daca vezi asta, lumineaza-te si pune-ti un zambet larg pe fata. Vezi ? Daca continui sa vezi aspectele negative din toti si toate, se prea poate ca si altii sa ajunga sa vada negativul din tine. Vezi mai bine ce reflecti tu din altii astazi si schimba vibratia pe pozitiv, acceptandu-i pe toti din jur cu cat poate fiecare sa fie si sa faca.

Horoscop azi GEMENI

Pe masura ce Marte, conducatorul tau, se muta inapoi in sectorul obiectivelor tale, esti pregatit sa reconsideri o oportunitate ce te intriga mai mult ca alta data. Poate dura ceva timp pana cand lucrurile incep sa prinda viteza, dar daca tu simti ca este bine, fa tot ce poti ca sa mergi pe acest drum. In plus, un prieten spiritual iti poate fi alaturi, oferind sustinere care iti creste starea de spirit.

Horoscop zilnic RAC

Cosmosul te poate calauzi spre trecut ca sa te incurajeze sa experimentezi din nou energia unui loc sau sa te reconectezi cu o anumita informatie sau intelepciune ce se gaseste acolo. Poate fi ceva cu legatura de a te reduce pe un vechi teren care te sustine in viata si care iti seteaza ritmul pentru viitor. Viata ta sociala este si ea activa. Este totusi bine sa mentii limite ferme, mai ales ca iti este greu acum sa spui NU oamenilor.

Horoscopul zilei LEU

O mica discriminare te poate ajuta sa faci alegeri bune, desi nu te-ai fi asteptat. Foarte usor poti fi cucerit de o idee sau de o persoana care este fermecatoare. In acest caz, fa un pas in spate si vezi care este adevarul situatiei si adevarul tau. Foloseste-ti instinctele si daca simti ca lucrurile nu sunt ceea ce par a fi, aloca-ti timp ca doar sa observi fara sa faci nimic si fara sa iei o decizie.

Horoscop azi FECIOARA

Zilele ce urmeaza te pot gasi inspirat de sentimente de compasiune si grija, iar asta inseamna ca iti poti dori sa fii de ajutor altora. In timp ce Universul te incurajeaza sa fii practic, exista totusi un mod de a le combina pe amandoua. Chiar si cele mai mici actiuni facute cu o inima buna pot ajuta un alt om si pot forma bazele unor noi activitati viitoare de succes.

Horoscop zilnic BALANTA

Cosmosul te incurajeaza sa fii bland si bun cu tine insuti, urmare a focusului spre zona ta privata care pune accent pe acele aspecte ce necesita vindecare. In acelasi timp, poti fi dornic sa ajuti intr-un proiect ce iti permite sa dai ceva in comunitatea ta. Daca asemenea activitati iti fac placere, ele vor fi bune pentru tine ca si pentru altii. Poti repeta experienta !

Horoscopul zilei SCORPION

Daca cineva iti va oferi anumite sugestii critice astazi, in loc sa te ofensezi mai bine gandeste-te la ce auzi. Scopul lor nu este sa te indispuna, ci vin dintr-o intelegere mai clara despre aspecte ce tin de tine si pe care tu nu le vezi, scrie Sfatul Parintilor. Persoana aceasta isi poate dori foarte sincer sa te sustina si sa iti ofere parerile sale, din spirit de prietenie adevarata si intrajutorare.

Horoscop azi SAGETATOR

Daca eforturile tale produc rezultate sub asteptari, asta se poate datora lui Mercur care continua sa fie retrograd pana pe 15 septembrie. Oricum, zilele ce urmeaza se vor dovedi productive daca esti dispus sa iei lucrurile fix asa cum vin. O ofera buna si surprinzatoare nu ar trebui respinsa, desi poate implica o anumita gandire din partea ta.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Poate ca ai mai multe optiuni deschise pentru tine, dar dupa recenta configuratie lunara din zodia ta care inca isi manifesta o influenta, evita sa te comiti prea repede in oricare dintre ele. Da-ti timp, pentru ca pot fi si alte posibilitati care pot aparea in urmatoarele saptamani. Trebuie sa ramai focusat pe responsabilitatile tale prezente, dar sa spui bun venit la tot ce se prezinta nou in fata ta acum.

Horoscopul zilei VARSATOR

Poate parea ca si cum te misti printr-un labirint si incerci sa gasesti calea de iesire. Cu atatea astre retrograde, este posibil sa apara evenimente intr-un anumit fel in care nimic sa nu functioneze asa cum ai crede sau te-ai astepta. Aceasta faza are totusi beneficiile sale, pentru ca descoperi ca nu te poti baza pe vechile moduri de a face lucruri si e nevoie sa gandesti neconventional si diferit. Iar legat de o idee anume, succesul poate veni daca o privesti in mod creativ.

Horoscop azi PESTI

Un aspect intre Marte si etericul Neptun te poate legana linistit in zilele urmatoare. Acest aspect are varful in weekend si te indeamna sa vise maret. Daca esti intr-o noua relatie, te poti simti cel mai bine de pana acum. Daca planifici ceva, poate fi un proiect ambitios. Echilibreaza astea cu o gandire mai cerebrala si previziunile sunt luminoase.

