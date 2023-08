Astrologia este o unealtă utilă pentru a înțelege mai profund trăsăturile noastre de personalitate și comportamentul nostru. În mitologia greacă și romană, fiecare zodie este asociată cu o zeiță și îți poate oferi o perspectivă interesantă asupra calităților și a trăsăturilor care te definesc.

Semnele astrologice au propriile trasaturi si caracteristici, la fel ca zeitele mitologiei. Lumea mitologiei gazduieste zei, zeite, monstri, razboaie, lumina, dragoste si numeroase povesti cu final fericit. Miturile sunt raspandite in fiecare cultura din intreaga lume si, chiar si astazi, aceste mituri ne pot umple spiritele si ne pot inspira cu morala basmelor lor.

Poți descoperi cum sunt aceste zeițe, caracteristicile lor și suprapunerea lor cu trăsăturile tale, pentru a-ți ajuta să înțelegi mai bine cine ești și care este acea zeiță divină care te poate reprezenta cel mai bine.

Berbec

Daca esti nascuta in zodia Berbec inseamna ca esti o fire foarte indrazneata, curajoasa si puternica. Stii sa lupti pentru ceea ce crede sufletul tau si pentru a trai viata pe care ti-o doresti. Zeita care iti reprezinta cel mai bine zodia este Freya. Freya a fost o printesa razboinica din partea nordica, cunoscuta pentru puterea ei incredibila. Si-a stabilit propriile limite si s-a asigurat ca nimeni nu le depaseste, cerand respect si dreptate. Permite-i acestei razboince neinfricate sa te ajute sa te conectezi cu puterea ta incredibila de a te ridica in fata tuturor.

Taur

Semnul tau este condus de Venus, planeta iubirii. Prin urmare, zeita cunoscuta pentru iubirea ei nemarginita este Afrodita, o zeita plina de femininate, iubitoare de viata si cu gusturi rafinate.

Afrodita este o zeita care apreciaza frumusetea si raspandeste dragoste in jurul ei. Atunci cand te confrunti cu probleme concentreaza-te pe energiile si emotiile pozitive asociate cu toate lucrurile frumoase, iar solutia cea mai potrivita va aparea din interior.

Gemeni

Spiritul tau incredibil si sinele tau sunt rareori in razboi; tu locuiesti intr-un spatiu misterios intre aceasta lume si lumea pe care vrei sa o creezi. Zeita care te reprezinta cea mai bine este Iris, zeita din mitologia greaca care leaga taramul pamantenilor de cer.

Iris, mesagerul curcubeului, leaga oamenii de zei si de zeite intr-un mod prin care le permite sa comunice si sa impartaseasca idei. Aceasta zeita minunata vrea sa te ajute sa cauti inspiratie in Univers, presarand praf de stele in tot ceea ce faci.

Rac

Capacitatea ta naturala de a iubi si de a avea grija de cei din jru este un adevarat dar divin. Oferi dragoste nemarginita, pura, adevarata, esti loiala celor dragi si intotdeauna dispusa sa oferi o mana de ajutor. Zeita care iti reprezinta cel mai bine zodia este Hathor; ea face parte din mitologia egipteana si este zeita muzicii, a bucuriei si a iubirii.

Natura intuitiva si plina de compasiune a zeitei Hathor este perfecta pentru tine, o fire iubitoare si loiala.

Leu

Daca esti nascuta in zodia Leu, inseamna ca esti o fire calda si plina de dragoste. Stralucesti din toate punctele de vedere si asta deoarece semnul tau este condus de Soare. Zeita Eos este perfect in acord cu fiinta ta.

Eos era o zeita a Soarelui, al carei car tras de cai inaripati stralucea in timp ce calatorea pe cer in fiecare zi. Permite-i aurei divine a lui Eos sa curga prin tine si sa te ajute sa impartasesti zambete si fericire cu fiecare pas pe care il faci in viata.

Fecioara

Tu emani puritate prin toti porii; esti o fire sensibila, care are multa iubire de oferit. Iti place sa ajuti oamenii si sa impartasesti lectii importante cu ei astfel incat sa ii convingi sa isi traiasca cat mai frumos cu putinta viata. Zeita care iti reprezinta cel mai bine zodia este Aestrea, zeitatea virgina a inocentei si a puritatii.

Permite-i acestei zeite sa te ajute sa iti dai seama care este drumul tau in viata, sa iti arate cat de importanta este rabdarea si sa readuca linistea in sufletul tau.

Balanta

In timp ce zeita Venus poate parea alegerea evidenta, zodia Balanta este mai degraba asociata cu zeita Isis, mama lui Horus, zeul cerului. Energia ta este echilibrata si armonizata estetic. Apreciezi frumusetea la un nivel la care multi altii nu o fac si pui dreptatea mai presus de orice.

Isis este zeita care restabileste echilibrul vietii. Isis este plina de intelepciune si creativitate si te poate ajuta sa patrunzi mai adanc in sufletul tau interior in care ai ocazia sa gasesti adevarate comori.

Scorpion

Esti o fire foarte misterioasa, sigura pe ea, dornica de a isi trai viata si de a se bucura de fiecare clipa. Esti reprezentata de zeita Selket - zeita egipteana care ii ajuta pe cei care treceau de pe acest taram pe taramul celalalt sa isi parcurga drumul in pace.

Conexiunile ei cu iubirea, transformae, viata si moartea ii dau puteri incredibile. Permite-i sa te ajute sa gasesti forta intensa din interiorul tau pentru a iti indeplini visurile si dorintele.

Sagetator

Optimismul Sagetatorului rezoneaza cel mai profund cu Rhiannon, zeita celita a zanelor. Rhiannon a fost o zeita neinteleasa, stare cu care banuiesc ca te identifici destul de bine. Se spune ca ea s-a nascut in timpul primului rasarit al Lunii si a condus incercand sa transforme, sa ofere intelepciune, magie si frumusete vietii.

La fiecare pas pe care il facea era insotita de un stol de pasari cantatoare. Gandeste-te la ideile si obiectivele tale ca la acele pasari cantatoare care te urmeaza, sunt in spatele tau si te inspira pe drumul pe care mergi.

Capricorn

Semnul Capricornului este guvernat de pamant si, ca atare, esti o fire sensibila, atasata de natura. Putem spune chiar ca esti una cu natura. Persefona, zeita din mitologia greaca, este cea care iti reprezinta cel mai bine zodia.

Persefona te poate ajuta sa te aliniezi mai bine cu natura si sa iti imbogatesti relatia cu Mama Natura, care iti ghideaza calea si te ajuta sa ai mintea limpede, ferita de toate energiile negative din Univers.

Varsator

Chiar daca semnul tau este cunoscut pentru faptul ca poarta un ulcior cu apa, acesta este, de fapt, guvernat de elementul Aer. Zeita care iti reprezinta cel mai bine zodia este Dodola, o zeita de origine slava care stapaneste aerul, vantul, ploile si furtunile, scrie Kudika.

Se credea ca Dodola crea ploaia in timp ce mulgea vacile pe care le tinea in ceruri, inspirand creativitate si inovatie. Dodola era cea la care pamantenii se rrugai in vremuri de seceta. Asadar, cand simti ca ti-a secat putul de idei, o poti chema pe Dodala sa aduca ploaie plina de inspiratie asupra ta.

Pesti

Esti o fire care imbratiseaza emotia, simplitatea, viata adevarata. Zeita care iti reprezinta cel mai bine zodia este Yemaya, zeita africana a apelor, cunoscuta si sub numele de Mama Marii. Yemaya este vazuta uneori ca o sirena care traverseaza apele intuitiei si ale creativitatii. Yemaya patrunde in taramurile misterului. Permite-i sa te inspire la actiune astfel incat sa iti transformi visurile in realitate. Invata de la Yemaya si vei deveni una cu valurile propriei intuitii.

