Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca te temi de o schimbare pentru ca asta va tulbura unele relatii in care esti deja implicat. Nu lasa insa acest gand sa te opreasca de la a-ti urma dezvoltarea si evolutia personala. De ce sa mentii o relatie daca nu te simti si nu te comporti ca un om autentic in ea ? Poate ca tii la ceea ce este doar din teama de necunoscut. Oricat de greu iti pare a fi, este important pentru tine sa vezi care iti sunt sentimentele din interior pe tema asta si sa iti ajustezi actiunile in consecinta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi iti poate fi mintea destul de mult la subiecte de parinti. Chiar daca nu esti inca parinte, te poti gandi ca va veni candva aceasta zi. Poate te gandesti la propriul tau tata si cum te-a crescut. Ce ai face tu diferit daca ai avea propriul copil ? Ce faci deja diferit daca esti parinte ? Dar cum ii urmezi exemplul ? Poti fi in preajma unor copii care te inspira sa te gandesti la aceste lucruri.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Doar pentru ca toata lumea merge pe coji de oua nu inseamna ca trebuie sa o faci si tu. De fapt, spiritul tau neobosit va fi mai viu ca de obicei. Fii atent sa nu cazi in rolul pe care vor altii sa il joci. Este usor sa intri in aceasta postura ce iti este intinsa in fata, dar asta nu iti aduce nimic bun ca sa rezolvi situatiile curente. Interpreteaza rolul din propriile tale scenarii, nu ale altcuiva.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi este una din acele zile in care te simti fie ca esti pe marginea unei caderi emotionale fie in fata unui triumf de zile mari. Ca sa te asiguri de rezultatul pozitiv, nu te lua prea in serios. Exista o intensitate a zilei care ii poate face pe oameni sa fie mai tensionati si pusi pe conflict. O miscare gresita te poate duce de la extaz la agonie. Fa tot ce poti ca sa diminuezi o tensiune in loc sa o cresti.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Te poti simti ca si cum vrei mai multa libertatea dintr-o anumita situatie. Poate ca vrei sa te distantezi de propriile tale emotii sau exista o persoana din viata ta ce te sufoca. Pe de-o parte, doresti compania si intimitate ca sa umpli un vid interior, in timp ce pe de alta parte, nu iti place ca ai aceasta nevoie. Asigura-te ca esti intreg tu cu tine inainte sa te scufunzi intr-o relatie profunda cu o alta persoana.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Te poti bucura astazi sa inveti ceva nou despre ceva tehnologic. Poate ca viata ta va fi mai usoara dupa ce lucrezi pe un nou soft sau un nou echipament sau iti upgradezi o versiune anterioara. Daca esti deja un expert de computere, poti invata un limbaj nou de programare. Oricum ar fi, iti prinde bine si iti si place sa te provoci pe tine insuti si sa te expandezi la un nou nivel de expertiza. Deschide noi directii benefice.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi poti avea sentimentul ca si cum te freci de un smirghel si mai mult ca sigur este din pricina sentimentelor ce ies din adancurile tale. Parte din aceste emotii au de-a face cu tensiunea constanta dintre energiile vechi si noi care se izbesc in lumea ta. Pot aparea tot felul de subiecte vechi de rezolvat cu abordari noi. Accepta provocarea.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi te poate interesa sa iti schimbi cumva infatisarea si prezenta fizica. Poate ca vrei sa iti iei haine noi, sa investesti intr-o noua garderoba, donand din cele vechi. Iti prinde bine un stil nou, stralucitor si rafinat. Bucura-te sa te imbraci in haine mai colorate in loc de eternul negru, gri si maro de toamne. Indrazneste sa experimentezi ceva nou.

