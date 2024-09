În plus, concluziile satisfacatoare ar putea parea de neatins, mai ales cand Luna intra in Berbec si formeaza un careu cu Marte in sensibilul Rac. Putem trece peste aceste provocari daca nu ne lasam coplesiti de emotii.

BERBEC

Nu te mai gandi asa de intens la lucruri azi, desi asta vrei sa faci. Cu Mercur in opozitie cu asprul Saturn in sectorul tau de subconstient, supra-analizarea a tot si toate poate duce la blocaj mental. Te poti simti foarte stresat daca te lasi coplesit de frica, paranoia sau scenarii sumbre. Creierul tau are nevoie de ceva de facut ca sa stea departe de asemenea belele inutile. Rugaciunea, incantarea sau afirmatiile pozitive repetate sunt moduri mult mai pozitive de a folosi energia mentala azi. dureaza acelasi timp sa produci ganduri pozitive ca si pe cele negative.

TAUR

Prietenii tai pot avea incredere in tine sa fii adultul din incapere azi. cu Mercur in opozitie cu Saturn in sectorul tau de prietenie, vei fi vocea ratiunii pe care un prieten are nevoie sa o auda. Nu vei fi cazut pe spate de o poveste emotionala si nici nu te vei lasa manipulat de vreo emotie lacrimogena. Esti aici sa oferi un sfat sensibil dar realist. Tu de regula nu esti asa, deci implica un anumit efort din partea ta pentru asemenea fermitate dar vei mentine directia aceasta, in special daca ai de-a face cu cineva ce repeta un comportament negativ sau distructiv.

GEMENI

Esti total pregatit sa arati lumii ce persoana serioasa esti cu idei serioase. Si cu opozitia Mercur-Saturn, vei impresiona pe oricine cu maturitatea si eficienta ta. Cineva important te poate delega pentru o sarcina de autoritate. Este, deci, un context favorabil sa te conectezi cu “greii” din lumea ta profesionala. Insa daca faci planuri de cariera, ai grija sa reflecte un punct de vedere conservator si matur. Asta e de apreciat acum.

Super-Puterea ta, în funcție de zodie. Află calitatea specială dată de astre, care te face special și te diferențiază în fața celorlalți

RAC

Este o zi buna sa scrii azi, Racule, poate mailuri sau randuri creative. Orice alegi in acest sens, vei vedea ca aceasta activitate te scoate din orice fel de stare trista ai avea care nici nu reflecta adevarata ta stare de spirit. Daca nu gasesti ceva placut despre care sa scrii sau cui sa scrii, ca sa te exteriorizezi astfel, mai asteapta putin, cere muzei inspiratiei sa te ghideze, apoi reincearca.

LEU

Esti in maximul de potential de a fi studios acum. Mercur si Saturn sunt in opozitie in zona ta de intelepciune, deci e tocmai bine sa dai iama in carti si sa devii priceput pe un domeniu ce te intereseaza. Fie ca mergi la un curs sau studiezi idei pe cont propriu, vei fi foarte eficient si concentrat. Daca deja detii aceste cunostinte de expert, impartaseste-le cu lumea si preda sau publica. Seriozitatea ta va arata oamenilor ca ti-ai facut temele bine si poti da intelepciune de talie mare.

FECIOARA

O posibila ruptura de comunicare cu partenerul tau sau cu un colaborator important poate opri o relatie din functionarea ei buna. Cu Mercur in opozitie cu Saturn, nu este vorba atat de un conflict care sa afecteze treaba cat de o incapatanare si lipsa de cooperare in a accepta si alte informatii fata de cele proprii. Astfel, nu te astepta la mare cooperare. Pentru moment, gestioneaza de unul singur cat de bine poti. Tot ce inseamna resurse comune sunt delicate azi, evita-le.

Ce intrare te îngrozește cel mai mult? Răspunsul îți dezvăluie cea mai mare frică din subconștientul tău

BALANTA

O relatie importanta ar putea deveni cam grea din cauza opozitiei Mercur-Saturn in sectorul parteneriatelor. O conversatie serioasa intre tine si partenerul tau (personal sau profesional) te-ar putea ajuta sa te exprimi clar cu privire la asteptarile reciproce. Nu este vorba de romantism ci despre a stabili reguli de baza in functie de care relationati. Poate ca nu e o conversatie usoara de initiat dar daca vrei sa stii cum stai, nu e moment mai potrivit decat acum sa pui cartile pe masa.

SCORPION

Daca este vreun job de facut, vei fi foarte bun pe strategie si executie. Cu Mercur si Saturn in opozitie in sectorul tau metodic, vei fi mai mult decat bun pe detalii. Cercetarea si planificarea ta iti consuma mult din resurse, deci sa ai timp destul la dispozitie. Oricat esti de atent, se pot face greseli. Iar daca acestea apar, nu are nimic, sunt lucruri pe care le poti imbunatati pe viitor.

SAGETATOR

Fie ca iesi la o intalnire romantica, la un sport sau te bucuri de un joc preferat, atitudinea ta serioasa arata tuturor ca nu ai venit sa te distrezi, spun astrologii SfatulParintilor. Cu Mercur si Saturn in opozitie, mintea ta este brici si alerta la cum sa gasesti metode ca regulile sa functioneze in favoarea ta. Fii doar atent ca atata planificare strica bucuria si spontaneintatea din ce ar trebui sa fie ceva cat se poate de placut. Tehnicile tale strategice pot fi foarte eficiente cand sunt aplicat la sarcini foarte importante, nu oricand si oricum.

Horoscop special: Venus se mută în Scorpion în 22 septembrie – 17 octombrie 2024 și dă peste cap viața amoroasă. Nimic nu va mai fi la fel

CAPRICORN

Raspunderile domestice sunt treaba serioasa azi. Asta indica opozitia lui Mercur cu Saturn in sectorul de casa si familie. Esti de maxima incredere ca faci alegeri responsabile si mature. Vei tine fix de fapte si de date si nu de sentimente. Poate ca asta nu iti aduna simpatie printre membrii de familie, dar macar iti faci toata treaba. Poate ca este singurul mod in care poti avea putere in sarcini provocatoare de facut.

VARSATOR

Tu esti un ganditor profund. Forta ta mentala devine si mai adanca azi cu Mercur in opozitie cu Saturn in sectorul ce guverneaza cum gandesti si comunici. Astfel, este un timp excelent sa te implici in cercetari, studiu si scris. In conversatii, vei fi eficient si vei livra ce ai de zis in cat mai putine cuvinte posibil. Poate fi modul tau de a incheia conversatia pentru care ai nevoie de mai mult timp de gandire inainte sa sari cu o concluzie.

PESTI

Tu nu te joci deloc cand vine vorba de subiecte financiare. Cu Mercur si Saturn in opozitie in zona ta de bani, iti vei folosi toata puterea mentala ca sa aduni informatii utile si sa pui la cale miscari sensibile. Abordarea ta pare cam conservatoare acum insa tu vrei sa mergi pe ce e sigur in loc de miscari riscante. Nu te deranjeaza nici sa investesti in ceva ce dureaza pana cand isi arata valoarea. Antichitatile, carti prima editie sau alte asemenea investitii te pot atrage.

Horoscop special: 4 zodii vor simți transformări speciale după eclipsa de Lună plină în Pești