Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O plimbare prin vecinatatea ta sau undeva in afara locuintei sau serviciului, poate in compania unor cunostinte sau prieteni dragi, te poate pune in mijlocul unui eveniment interesant la care nu te-ai asteptat. Poate fi o reuniune publica, precum un targ, de care nu stiai sau o intalnire spontana de oameni ce privesc ceva, cum ar fi un raliu sau un artist stradal. Orice ar fi, tu si prietenii tai veti fi incantati si implicati in aceasta forma placuta de socializare si schimb. Observa si imbogateste-te cu varietatea culturala si umana pe care o intalnesti azi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poti simti admiratie sau atractie spre o persoana foarte inteligenta care isi castiga existenta in domenii precum educatia, media, publicat, scris sau juridic. Conversatiile cu aceasta persoana pot merge spre subiecte profunde precum cele spirituale sau psihicul uman sau natura Universului. Daca ai sansa sa intalnesti aceasta persoana si sa ai asemenea discutii, vei fi impactat profund pana la finele zilei, imbogatit si cu capul clarificat.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poate veni spre tine o forma frumoasa de declaratie de iubire, foarte probabil de la o femeie, poate chiar de la mama ta. Daca este pe scris, poate fi lunga. Daca este prin telefon, conversatia poate dura destul de mult deci ai grija sa ai timp disponibil cand cineva iti spune cat de mult insemni pentru ea. Oricine ar fi persoana, contactul cu ea va crea o diferenta pozitiva semnificativa in relatia voastra.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi este o zi favorabila sa participi la un eveniment social si sa te vezi cu oameni foarte interesanti care pot fi creativi ce folosesc tehnologia moderna. Poate fi vorba si de oameni ce sunt preocupati de astrologie, tarot, numerologie sau alte asemenea discipline. Poti invata multe de la aceste persoane, deci implica-te in oricat de multe conversatii poti si neaparat distreaza-te !

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Un nou prieten poate veni in calea ta azi, poate o femeie. Aceasta persoana este foarte plina de imaginatie si artistica dar poate fi si foarte psihica, stapanind tarotul, astrologia sau orice alta forma de divinatie. Ii poate fi usor sa te citeasca, deci daca ai secrete asigura-te ca iti mentii o lumina alba stralucitoare in jurul tau ca sa te protejezi. Bucura-te de noua prietenie si fii curios ce iti aduce.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Te-ai gandit in ultima vreme la o cunostinta ce traieste departe de tine si despre care nu ai mai auzit demult ? Daca da, azi e o zi potrivita sa iei contact cu ea, prin mail, telefon sau orice forma doresti. Intuitia ta este foarte ridicata acum deci probabil ca te-ai legat telepatic de aceasta persoana pentru ca si ea se gandeste la tine. Nu fi, asadar, surprins daca se intampla asemenea “coincidente” sa reluati legatura macar si doar pentru o scurta discutie.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Activitatile tale sociale sunt activate si sustinute astral in aceasta perioada, deci oportunitatile de socializare si conectare cu oamenii pot fi pline de satisfactii. Poate fi un timp ideal sa iesi tu la inaintare si sa initiezi conexiuni noi si bune. Ai putea fi atras de cineva care iti trezesti simtul aventurii si care a experimentat lucruri pe care si tu vrei sa le incerci. Acesta poate fi un inceput proaspat pentru tine.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Saptamanile ce urmeaza pot fi o oportunitate sa faci un pas in spate si sa ai o perspectiva proaspata pe diverse aspecte ale vietii. Este totodata si o sansa sa te rasfeti in putina ingrijire de sine. Cu Soarele prezent acum in sectorul in care sa ai grija de propria persoana, ai putea fi atras de activitasi spirituale care te ajuta sa gestionezi mult mai bine situatiile de urcusuri si coborasuri ale vietii dintr-un spatiu de mai mare pace interioara.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai putea avea o sansa sa te apropii de cineva care te poate ajuta intr-o ambitie personala sau o miscare buna in cariera. Nu te simti vinovat sa iti pui scopurile tale mai intai, chiar daca altii iti solicita atentia, pentru ca acest nou pas poate duce la discutii profitabile. Cat timp familia este ok si poate astepta, ocupa-te de aceste aspecte pozitive.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Exista o energie a generozitatii revarsata asupra ta si ai putea fi foarte interesat sa cumperi lucruri pentru acasa sau sa daruiesti familiei sau prietenilor. Asta va fi cu siguranta apreciata. Totusi, a directiona niste bani pentru tine pentru un masaj sau ceva dragut ce contribuie la starea ta de bine poate sa dea o folosinta buna pentru banii tai si sa te lase si improspatat si invigorat.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Tentatia de a cumpara ceva ce ai nevoie cu adevarat poate sa fie prea mare ca sa ii poti rezista. Oare sa mergi inainte sau nu ? Daca este ceva ce iti permiti, de ce nu ? Daca este ceva ce poate consta bani ce implica munca in viitor, poate prinde bine o gandire suplimentara. Cauta totusi oportunitati de pret daca totusi ai mare nevoie, nu te indeparta. Daca iti doresti cu adevarat, sigur exista o cale.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Cineva poate avea informatii de impartasit care te pot ajuta sa ai o oportunitate sau o alerta utila pentru un nou job. Acestea pot veni cu responsabilitati suplimentare totusi, deci fii atent ce implica. Totul pare minunat la prima vedere dar daca vorbesti cu altii care mai facut ceva similar iti poate deschide ochii. Asigura-te ca este ceea ce vrei inainte de a te comite la orice nou.

