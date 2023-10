Pe parcursul zilei, Luna dansează în Gemenii comunicativi, făcând astfel mai ușor pentru noi să ne deschidem la schimbare și să colaborăm cu alții. Acesta este un moment propice pentru a face „ședință” cu alții despre modalități de a ne îmbunătăți viața și pentru a purta discuții importante. Comunicarea este cheia astăzi, deci nu ezitați să vă împărtășiți gândurile cu cei din jurul dumneavoastră și să ascultați ideile și sugestiile lor.

Cu toate acestea, pe măsură ce ziua înaintează, Luna se confruntă cu limitările lui Saturn, ceea ce ne poate împiedica să ne concentrăm și să ne dedicăm complet. Este important să fim conștienți de aceste obstacole și să încercăm să le depășim prin perseverență și disponibilitatea de a face față adversităților. Chiar dacă poate fi dificil să ne concentram astăzi, nu lăsăm aceste obstacole să ne blocheze pe termen nelimitat. Cu o perspectivă pozitivă și un spirit perseverent, putem face față cu încredere evenimentelor care urmează și să profităm la maximum de energia planetară din această zi.

Horoscop zilnic BERBEC

Astazi poti resimti unele tensiuni care pot fi rodul unor zile mai epuizante care au trecut sau pur si simplu pentru ca mai sunt si zile cu tensiuni. Fii atent sa nu dea pe dinafara iritarile tale si in tot cazul nu le varsa pe alti oameni. Trebuie sa aduci o atitudine mai rece si detasata in orice situatie si sa ai abordari prudente.

Horoscopul zilei TAUR

Poti fi preocupat sa gasesti solutii la unele situatii ce te streseaza si care chiar necesita rezolvare. Insa nu ezita sa ceri un sfat de la cea mai apropiata persoana de sufletul tau – stii prea bine ca este acolo pentru tine. Fii clar si sincer despre ce se intampla acum in viata ta si apoi fii deschis.

Horoscop azi GEMENI

Cineva ar putea fi putin invidios pe tine iar asta poate iesi in evidenta in conversatii sau in moduri mai putin evidente. Abordarea ta ar putea schimba lucrurile si relatia in bine doar daca iti faci timp sa vorbesti si sa impartasesti toate acele aspecte care sunt speciale despre persoana aceasta. Opinia sa despre tine se poate schimba dramatic dupa discutie si din acest motiv poate deveni un prieten de mare ajutor pentru tine.

Horoscop zilnic RAC

Cu Luna in legatura astrala cu Pluto azi, poate nu vei fi in dispozitia de a face compromisuri pe care le poti percepe ca pe ultimatumuri. Totusi, ar putea nici sa nu fie necesare daca privesti imaginea mai mare, de ansamblu. Chiar conteaza daca cineva nu vrea sa te insoteasca in directia unei idei sau unui plan pe care le ai ? In schema mare a lucrurilor, ai putea vedea ca functioneaza foarte bine daca dai drumul amibitiei de a iesi ca tine si sa te lasi purtat de curentul natural al vietii.

Horoscopul zilei LEU

Ar putea parea ca lucrurile capata o turnura neasteptata cu cat te straduiesti mai tare, iar asta ar putea fi valabil in special in relatiile tale. Cineva probabil nu se tine de promisiuni si este dificil sa ii faci ceva. Ar fi cel mai intelept sa il lasi in afara planurilor tale deocamdata si sa mergi mai departe cu propriile treburi, pentru ca vei face mai multe asa. Iar in cateva zile, vei fi surprins cum evolueaza lucrurile.

Horoscop azi FECIOARA

Ar putea fi timpul sa schimbi din anumite obiceiuri care sunt parte din viata ta de ceva timp iar unele schimbari neasteptate din rutina pot fi un catalizator in acest sens. Unele dintre ele pot fi asa de inradacinate, incat idea de a face lucrurile diferit sa iti para de neconceput. Totusi, de fiecare data cand rupi un tipar, asa cum se poate intampla in zilele urmatoare, devine mai usor sa faci lucruri dupa noul model.

Horoscop zilnic BALANTA

Azi ai putea fi tentat sa faci o cumparatura la care te gandesti de ceva timp, dar fa asta doar dupa ce ai analizat totul bine. Ceva poate parea grozav in cataloage sau online, dar a-ti fi in proprietate si a-l folosi sa fie cu totul altceva. Verifica cronicile, pentru ca te pot ajuta mult sa eviti sa cazi intr-o capcana. Studiaza bine, poate alegi altceva mai practic si mai convenabil financiar.

Horoscopul zilei SCORPION

Legatura de azi dintre Luna si Pluto te pot face sa obiectezi asupra unui aspect din viata ta care implica si alti oameni. Totusi, este mai bine sa te ridici deasupra oricaror motive de obiectie sau carcoteala. Daca este vorba de ceva ce se repeta si se bate cap in cap cu sistemul tau de valori, discuta problema cu persoanele implicate totusi. A fi de acord ca nu esti de acord cu ceva este si asta o solutia, dar daca cea mai buna solutie este sa tii distanta, asa sa faci.

Horoscop azi SAGETATOR

Azi poti ajunge sa te indoiesti de tine chiar cand lucrurile par a merge pe calea ta tocmai bine, iar daca asta descrie exact cum te simti, inseamna ca sunt acolo niste emotii vechi din trecut ce clocotesc dorind sa iasa la lumina, scrie Sfatul Parintilor. Permite-le sa treaca fara sa le judeci in loc sa opui rezistenta. Iti este de mai mare folos asa. Incepand din weekend, viata ti se va parea mai putin intensa, macar si pentru ca focusul astral se va muta spre sectorul tau pentru noi oportunitati.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Poate ca ai cheltuit mai mult in ultimele zile si iti tii respiratia la gandul de a te uita pe situatia contului. Unele facturi pe care le mai ai de platit iti pot umbri unele vesti minunate primite. Insa fii linistit, se pare ca te-ai incadrat bine in buget. Nu reactiona exagerat in fata vestilor bune primite. Stai bine cu banii insa da si tu portofelului si cardului o mica pauza.

Horoscopul zilei VARSATOR

Este o zi tocmai buna sa reflectezi asupra ultimelor saptamani si sa capeti perspectiva. Poate ca ai muncit din greu si ai neglijat alte prioritati ale vietii. Da-ti aceasta zi pentru relaxare si vizite la persoane dragi sufletului, prieteni sau rude. Petrece ziua stand de vorba, razand si creandu-ti o stare buna. Nu fi obsedat de sarcinile ce te asteapta la munca. Tot acolo te asteapta cuminti.

Horoscop azi PESTI

Se prea poate ca gandurile sa iti zboare total spre munca. Oricat de mult iti doresti sa iti dedici timpul familiei si prietenilor, nu ai ce sa faci felului in care iti merge mintea. Cand esti acasa, esti tentat sa iti verifici emailul. Poate ca dai si niste telefoane pentru munca. Familia isi da ochii peste cap dar te intelege si iti accepta felul de a fi. Foloseste-ti farmecul personal suplimentar in caz de nevoie!

