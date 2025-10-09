Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Curiozitatea ta te salvează de rutină. În loc să repeți aceleași gesturi, pune întrebări, observă, ascultă. Mâine e o zi în care poți descoperi ceva esențial despre tine sau despre ceilalți, dacă renunți la graba de a avea mereu dreptate.

aur (21 aprilie – 20 mai)

Te poți simți atras în haosul altora. Amintește-ți: nu e datoria ta să repari tot. Ai nevoie de echilibru și de limite. Nu-ți sacrifica liniștea pentru a calma furtunile altora. Spune „nu\" cu blândețe, dar ferm.

Gemeni (21 mai – 21 iunie)

Începe-ți ziua încet. Nu alerga după timp. Dacă te forțezi să ții pasul cu alții, îți pierzi claritatea. O dimineață lentă îți va aduce o seară plină de satisfacții. Uneori, puterea ta stă în ritmul propriu, nu în viteză.

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Cuvintele tale pot construi sau pot distruge. Ai grijă cum vorbești cu tine și cu ceilalți. Învață să-ți temperezi critica interioară. Fii blând, inclusiv cu greșelile tale. Energia zilei te poate ajuta să te ierți.

Leu (23 iulie – 23 august)

Te grăbești să iei o decizie, dar nu tot ce arde merită stins pe loc. Dă-ți răgazul de a privi lucrurile la rece. Răspunsul potrivit vine după o noapte de somn bun.

Fecioară (24 august – 23 septembrie)

Un aparent ocol se poate dovedi direcția corectă. Nu tot ce iese din plan este o greșeală. Lasă universul să te surprindă. Ceva ce pare o piedică poate deveni oportunitatea de care aveai nevoie.

Balanță (24 septembrie – 23 octombrie)

Azi, tăcerea devine superputere. Cuvintele nepotrivite pot aprinde conflicte, dar liniștea ta poate calma furtunile. Ascultă mai mult decât vorbești, iar intuiția îți va arăta adevărul

Scorpion (24 octombrie – 22 noiembrie)

Atenția ta e o resursă rară. Nu o risipi pe drame inutile sau discuții sterile. Alege-ți luptele cu grijă. Nu tot ce te enervează merită o reacție. Ai un dar uriaș: concentrarea. Folosește-l cu înțelepciune.

Săgetător (23 noiembrie – 21 decembrie)

Nu trebuie să răspunzi cu aceeași energie celor care te provoacă. Poți fi calm fără să pari slab. Uneori, liniștea e cea mai mare forță. Nu te lăsa prins în comparații sau discuții inutile.

Capricorn (22 decembrie – 20 ianuarie)

Un mic ritual te poate aduce înapoi la tine. Fie că e cafeaua de dimineață, fie câteva minute de recunoștință, repetă-l conștient. Rutina devine ancoră, nu lanț.

Vărsător (21 ianuarie – 19 februarie)

Nu mai aștepta închiderea perfectă a unui capitol. Uneori trebuie doar să te desprinzi, chiar dacă finalul nu e clar. Eliberarea e mai importantă decât explicațiile.

Pești (20 februarie – 20 martie)

E timpul să te retragi din agitație. Zgomotul exterior îți tulbură sufletul. Caută o clipă de liniște, o cameră tăcută, o muzică blândă. Vei înțelege mai mult decât din zeci de conversații.



