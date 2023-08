Horoscopul zilei de azi ne sfătuiește să fim atenți - orice nemultumire cu adevarat importanta nu poate fi inabusita pentru totdeauna! Izbucnirile de iritabilitate sunt un semn ca este timpul sa nu mai impingem, indiferent daca credem sau nu ca am depasit linia.

Horoscop zilnic BERBEC

Alegerile destepte iti sunt la indemana. Este timpul sa te gandesti mai mult la starea ta de bine si sa fii rational fata de tine, fata de rutina ta zilnica in loc sa tot cedezi spre lucruri ce stii ca nu iti fac bine. Elibereaza-te de acestea, oricare ar fi pretul platit. Poate ca nu iti pare o perioada usoara, dar pe masura ce efectele stresante si presante ale acestor evenimente se vor estompa, te vei simti bine cu toate provocarile carora le-ai facut fata si pentu tot ce va urma.

Horoscopul zilei TAUR

Este un bun moment sa spui multumesc si sa simti recunostinta, manifestand recunoasterea meritelor celor care au stat alaturi de tine pana acum in vreme de nevoie. Ia pe rand situatiile si persoanele, pune-le in centrul privirii si atentiei tale, pe rand, ca sa poti sa vezi clar, cu minte limpede si inima deschisa. Te asteapta multe lucruri bune in continuare, ai motive pentru care sa privesti optimist in viitor, dar pasii trebuie sa iti fie impamantati si siguri, iar recunostinta te ajuta in acest sens.

Horoscop azi GEMENI

Poate ca esti prins intre nevoi persoane si responsabilitati sociale si ai nevoie de timp pentru tine ca sa poti separa ce simti ca este cu adevarat important de ce nu este. Sensibilitatea ta te-a dus departe, dar trebuie sa incepi sa fii sensibil cu tine inainte de impartasi atat de mult cu restul lumii si total non-egoist. Dupa ce inima iti este la pace, rutinele de munca si contactele cu altii vor decurge mai usor si te vor face mai puternic. Fa-ti, asadar, timp sa respiri constient si sa iti relaxezi pieptul.

Horoscop zilnic RAC

Solutia ta pentru anumite provocari de la acest moment consta in libertate personala si in spatiu suficient cat sa te poti ocupa de nevoile tale personale. Nu are niciun sens sa iti pui pielea la bataie ca sa termini tot ce ai de muncit daca esti rupt de oboseala pentru a functiona bine si coplesit de presiunile ce vin din toate directiile. Pacea trebuie sa vina din interiorul tau ca sa poti munci in lumea exterioara. Sa iti pese de nevoile tale. Verifica daca ai timp pentru ele si schimba prioritatile ca sa fii liber pentru a fi cine esti, chiar si cand esti obosit sau sensibil.

Horoscopul zilei LEU

O aura roz ce vine din succesul tau recent in cariera iti da motive sa te feliciti, mai ales ca in curand se va vedea si in contul tau bancar. Aceasta tendinta va continua o buna bucata de vreme daca vei continua sa muncesti la fel si sa mentii o atitudine pozitiva si optimista. Daca implementezi schimbari benefice in rutina ta, cine stie ce vei mai descoperi si cat de valoros va fi ! Fii respectuos cu autoritatile dar nu risca sa nu fii respectuos si cu tine insuti. Gaseste caile de mijloc care mereu se pot gasi cand valorizezi ambele parti si intelegi ca meriti sa te afli in situatii sanatoase de viata.

Horoscop azi FECIOARA

Esti mai rapid decat de obicei si ai putea sari la concluzii in loc sa o iei mai usor si sa analizezi profund ce oportunitati ai, care iti este spatiul personal si libertatea. Fii responsabil pentru stabilitatea ta daca vrei sa imbunatatesti situatiile ce te preocupa. Cu cat te gandesti mai mult la legaturile tale apropiate, cu atat mai distante iti vor parea. Nu face obsesii pentru relatii. Da prioritate celor care te sustin in vremuri de criza in loc sa iti pese sa creezi bune prime impresii oricaror noi cunostinte.

Horoscop zilnic BALANTA

Stii momentele acelea in care uiti de ce ai venit intr-o incapere pentru ca imediat esti absorbit de energia persoanelor de acolo, fiecare cu nevoile sau opiniile sale ? Desi poti gasi asemenea explicatii in starile prin care trece mintea ta, nu mai pierde timpul in ele ci accepta ca ai si tu asemenea slabiciuni dar propune-ti sa iti revii. Ai nevoie de puterea ta personala, mai intai pentru tine si abia apoi pentru restul. Nu e cazul sa fugi de cei din jur sau sa schimbi dramatic peisajul, mai ales daca ai familie si copii ce depind de stabilitatea pe care tu le-o oferi si de caracterul tau centrat. Dar cauta sa ramai autentic si sincer fata de tine si nu te rataci in relatia cu tine insuti.

Horoscopul zilei SCORPION

Poate ca nu stii la ce sa te astepti in aceasta perioada si nici nu e nevoie sa descalcesti circumstantele ca sa le intelegi deplin rational. Ce ai nevoie acum este sa fii cat mai in contact cu oameni apropiati si de incredere pentru a discuta cu ei orice te supara, pentru a gasi solutiile cele mai bune. Presiunea a ce trebuie facut ti-a mai estompat din buna si echilibrata judecata. Ai nevoie de mai multa odihna. Presiunea pe tine e mare cu asa de multe planete aflate in zodia ta. Ai tot dreptul din lume sa te odihnesti, sa dormi mai mult, sa meditezi si sa stai in solitudine oricat de mult ai nevoie.

Horoscop azi SAGETATOR

Nu te deranjeaza o surpriza sau doua, dar deocamdata totul iti pare blurat si suspicios ca si cum nu iti sunt clare intentiile nimanui. Mentine-ti radarul personal deschis si nu lasa ca lucrurile sa se intample daca nu simti in stomac o stare de bine despre ele. Bucura-te de orice moment bun si de atentia pe care o primesti. Traieste in clipa prezenta, acesta este raspunsul pentru tine azi. Doar asa poti crea spatiu pentru surprize, doar asa poti sa te desprinzi de trecut. Nu ai nevoie sa porti dupa tine vechi legaturi pe oriunde te duci in viata in continuare.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Cu cat te vei gandi mai putin la consecintele negative ale alegerilor tale, cu atat mai usor iti va fi sa le faci, dar nu trebuie sa uiti ca si unele intarzieri sau schimbari au importanta lor chiar daca nu le intelegi sau te acuzi pentru ele. Tu mentine-ti prioritatea mare, fii constient ca singurul mod de a merge mai departe este sa ai o structura solida bine pusa la punct care te ajuta sa ai parte de progres incet dar sigur spre ce iti doresti si ti-ai propus.

Horoscopul zilei VARSATOR

Exista ceva confuz despre unele din relatiile tale. Poti sa vezi un anumit tipar dincolo de suprafata dar poti avea o dificultate sa intelegi cat de implicat esti in el. dar lumea exterioara este doar o oglinda a celei interioare, tine minte asta la fiecare pas si om intalnit, scrie Sfatul Parintilor. Ce esuezi sa vezi in anumiti oamenipoate fi exact ce ar trebui sa vezi la tine ca sa capeti respect si iubire pentru tine si pentru ei. Vezi mai bine valoarea pe care fiecare legatura apropiata o are si a avut-o mereu pentru tine.

Horoscop azi PESTI

Daca nu stii la ce sa te astepti, poti fi vulnerabil la starea mentala a altor oameni si la asteptarile pe care altii pe pot avea de la tine si care pot depasi ce poti tu oferi. Ai nevoie de credinta in tine insuti si in sistemul tau intern ca ghidare ce sa accepti si ce nu. Cand stii exact cine esti, deciziile iti vor fi usoare dar doar daca te indepartezi de circumstante care iti iau din putere, te fac sa fii pasiv si in afara focusului tau natural.

